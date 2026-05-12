Ni Adidas ni Skechers: las zapatillas en el color tendencia que van a triunfar este verano son estas New Balance y no pueden ser más cómodas

Las zapatillas blancas siguen siendo un básico infalible, pero este verano la moda apunta hacia una dirección mucho más atrevida. Frente al dominio habitual de firmas como Adidas o Skechers, hay un modelo que está conquistando los armarios de los que más saben de tendencias. Se trata de las New Balance Gator Run en color Apollo Gold con detalles en negro. Una apuesta retro, diferente y tremendamente cómoda que promete convertirse en una de las zapatillas más deseadas de la temporada.

Lo primero que llama la atención de este modelo es el color. El amarillo intenso será uno de los tonos protagonistas este verano y cada vez aparece más en ropa, accesorios y zapatillas. Después de varias temporadas dominadas por colores neutros y diseños discretos, ahora triunfan las deportivas que destacan y se convierten en la pieza principal del look. Estas New Balance encajan de lleno en esa tendencia gracias a un tono vibrante que aporta luz y un toque diferente incluso a los conjuntos más básicos.

Además del color, otro de los detalles que hace especiales a estas zapatillas es su estética inspirada en el running clásico de los años 80. New Balance recupera aquí esa silueta baja y estilizada que vuelve a estar de moda después del boom de las zapatillas oversized. La combinación de ante y malla aporta un acabado mucho más ligero y fresco para los meses de calor, mientras que la suela dentada le da ese punto deportivo que recuerda a los modelos vintage que tanto se llevan ahora mismo.

Las New Balance de moda

Pero si hay algo por lo que New Balance lleva tiempo conquistando a tanta gente es por la comodidad. La marca se ha convertido en una de las favoritas para aquellos que buscan deportivas que puedan aguantar el ritmo del día a día sin renunciar a un diseño atractivo. Las Gator Run siguen esa misma línea, pues son ligeras, cómodas desde el primer uso y perfectas para caminar durante horas sin acabar con los pies destrozados. Justo por eso muchos ya las señalan como una de las zapatillas más interesantes de cara al verano.

Otro punto a favor es que, aunque el amarillo pueda parecer complicado al principio, en realidad combina mucho mejor de lo que parece. Funcionan especialmente bien con prendas sencillas como vaqueros rectos, pantalones claros, bermudas o conjuntos en tonos neutros. El contraste con los detalles negros ayuda además a equilibrar el diseño y hace que el resultado sea mucho más fácil de llevar en el día a día. New Balance lleva varias temporadas creciendo dentro del mundo de la moda urbana gracias a diseños que mezclan inspiración retro con detalles actuales, y estas Gator Run encajan perfectamente en esa fórmula que tan bien le está funcionando a la marca.

También llegan en el momento perfecto. Este verano las tendencias dejan claro que las deportivas con personalidad propia serán las grandes protagonistas. Frente a modelos demasiado vistos o apuestas más básicas, cada vez se buscan zapatillas que aporten algo distinto y tengan ese punto especial capaz de levantar cualquier look sencillo. En cuanto a su precio, cuestan 120 euros en la página web de New Balance, aunque si estás atento quizás puedas encontrar alguna oferta en tiendas especializadas o portales.