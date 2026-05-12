Un periodista publica vídeos de Theo Hernández y otros futbolistas de fiesta con escorts y gas de la risa

El fútbol italiano vuelve a estar en el centro de la polémica tras la filtración de videos y fotografías que involucran a futbolistas y ex jugadores del AC Milan en fiestas privadas con presunto consumo de gas de la risa, alcohol y la presencia de modelos y escorts de lujo. El caso ha provocado un enorme revuelo en Italia y amenaza con seguir dañando la imagen de varios nombres importantes, con Theo Hernández en el centro de la diana por ser supuestamente el cabecilla y el que organizaba esos encuentros.

El escándalo ha surgido después de que el periodista italiano Fabrizio Corona difundiera diverso material audiovisual relacionado con estas celebraciones privadas. Según la información publicada por medios italianos y replicada por medios internacionales, las fiestas habrían sido organizadas por el ex futbolista del Milan Theo Hernández, que abandonó el club en 2025 y ahora milita en el Al-Hilal de Arabia Saudía.

En las imágenes filtradas por el paparazzi aparecen varios jugadores reconocidos del fútbol europeo. Entre los mencionados se encuentran el español Samu Castillejo, Gianluigi Donnarumma, Sandro Tonali, Zlatan Ibrahimović y Rafael Leão, aunque hasta el momento no existe ninguna acusación judicial directa contra ellos. El escándalo se produce en un momento especialmente delicado para el Milan, club que atraviesa una irregular temporada y que incluso ve peligrar su clasificación a la próxima Champions League. La situación deportiva del conjunto rossonero ha quedado parcialmente eclipsada por este caso extradeportivo, que sigue generando repercusiones tanto en Italia como en el resto de Europa.

🤐🔞 O polêmico empresário Fabrizio Corona, conhecido pelo vazamento de polêmicas com algumas celebridades, divulgou vídeos e fotos de festas em que ex-jogadores do Milan, como Theo e Castillejo, aparecem inalando o chamado «gás do riso», na companhia de «modelos» de luxo.… pic.twitter.com/WGjGewCwzJ — AC Milan Brasil (@ACMilan_Brasil) May 11, 2026

Theo Hernández, el supuesto cabecilla

Paralelamente, la justicia italiana mantiene abierta una investigación sobre una presunta red que organizaba fiestas VIP para futbolistas, empresarios y otros deportistas de élite en Milán. Las autoridades italianas, específicamente la Guardia di Finanza, realizaron operativos que terminaron con cuatro personas detenidas bajo arresto domiciliario. Los investigados estarían acusados de favorecer la prostitución y lavar dinero mediante una falsa agencia de eventos.

Las pesquisas apuntan a que estas fiestas incluían paquetes todo incluido, con cenas de lujo, alojamiento en hoteles exclusivos, presencia de escorts y consumo de óxido nitroso, conocido popularmente como gas de la risa. Esta sustancia recreativa se ha vuelto popular en algunos ambientes nocturnos porque no suele aparecer en los controles antidopaje tradicionales.

Aunque decenas de futbolistas aparecen mencionados en las escuchas y filtraciones, las autoridades aclararon que los jugadores no están siendo investigados penalmente por asistir a estos eventos. Según la legislación italiana, participar como cliente en este tipo de encuentros no constituye necesariamente un delito.

Mientras tanto, las redes sociales y los programas deportivos italianos siguen debatiendo sobre el impacto que este caso podría tener en la reputación del fútbol italiano. La filtración de los vídeos no solo ha generado críticas hacia los futbolistas involucrados, sino también un intenso debate sobre los excesos, la vida nocturna y el comportamiento de las estrellas del deporte fuera de los terrenos de juego.