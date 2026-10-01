Hundieron un barco de 499 toneladas en el océano para crear un arrecife artificial que sirviera de refugio a la fauna marina

Durante décadas, un barco carguero de 499 toneladas se dedicó al transporte de atún en el archipiélago de las Maldivas. Una vez acabada su vida dedicada a la comercialización, se prestó para usarlo como arrecife artificial en el fondo del océano Índico. Lo que estaba previsto como un hundimiento controlado terminó convirtiéndose en semanas de trabajo de emergencia bajo el agua.

Estructura de acero en el fondo marino

El buque fue sometido a un proceso de limpieza para eliminar combustibles y materiales contaminantes. El objetivo final era hundirlo en un punto específico y transformarlo en hábitat para peces, tiburones, tortugas y rayas. Esta práctica, conocida como arrecife artificial, se utiliza en distintas costas del mundo para generar nuevas superficies de vida marina en fondos arenosos o zonas donde los arrecifes naturales se encuentran degradados.

Operación fallida

La operación de hundimiento buscaba posicionar la embarcación en la superficie. Pretendía abrir los puntos de entrada de agua y hacerla descender de forma gradual hasta el lecho marino, dejándola en posición vertical y con accesos pensados para buceadores y fauna marina. Sin embargo, durante el descenso, el gigante de acero perdió estabilidad, volcó por completo y terminó posándose boca abajo en el fondo del océano.

Esa posición complicaba la colonización natural de la estructura por parte de organismos marinos y dificultaba el acceso para inspecciones y actividades de buceo.

Mucho trabajo ante el barco arrecife

Corregir la posición de un barco de esas dimensiones en pleno fondo oceánico no fue fácil. El equipo encargado del proyecto tuvo que recurrir a cables, flotadores y puntos de anclaje. Trabajaron con extremo cuidado para evitar que el casco se hundiera más o sufriera daños adicionales durante la maniobra. El proceso se extendió durante varias semanas hasta que finalmente lograron devolver la embarcación a su orientación original.

Una vez corregida la posición, la estructura recuperó su función prevista. Bodegas y aberturas volvieron a actuar como corredores para la fauna marina, y los accesos quedaron disponibles para buceadores y equipos de monitoreo.

La vida marina en el arrecife artificial

Tras la corrección, en los alrededores del naufragio ya se han registrado avistamientos de tiburones, tortugas y rayas, una señal de que la estructura ha empezado a integrarse en el entorno marino local. Aunque la presencia de estas especies no garantiza por sí sola el éxito ecológico a largo plazo del proyecto.

La colonización completa de un arrecife artificial es un proceso gradual. Da comienzo con la formación de biopelículas y continúa con la llegada de invertebrados y peces pequeños. Siempre culminan con la presencia de especies de mayor tamaño que utilizan la estructura como refugio o zona de caza.