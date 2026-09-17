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Avalados por la tecnología de biotecnología enzimática avanzada de pbserum Biotech, los nuevos dermocosméticos Oily Skin y Anti-Blemish, de SmartKer, están formulados para ayudar a favorecer la renovación cutánea y mejorar progresivamente el aspecto de la piel, contribuyendo a conseguir un rostro más liso y con menos imperfecciones.

El final del verano no sólo trae consigo la vuelta a la rutina. También puede dejar algunos efectos visibles en la piel como consecuencia de la exposición solar, el calor, la humedad o el contacto con el cloro de las piscinas.

Entre los problemas más habituales se encuentran los granitos y las imperfecciones. Aunque su aparición no debe ser motivo de alarma, sí es importante prestar atención a la piel y recuperar unos hábitos de cuidado adecuados después de las vacaciones.

«En algunas pieles con tendencia acneica, la radiación UV puede provocar un engrosamiento del estrato córneo, la capa más superficial de la piel. Ese aumento de células queratinizadas puede favorecer que la salida del folículo se obstruya. Cuando estas células se mezclan con el sebo, se forma el microcomedón, que es la lesión inicial a partir de la cual pueden aparecer después puntos negros, comedones o granitos inflamados», explica Pilar de Castro, doctora europea en Biología Celular y Molecular, directora de Estrategia y directora Técnica de Proteos Biotech.

Además, señala: «El calor y la humedad pueden aumentar la producción de sebo y la radiación UV favorecer la oxidación de algunos componentes del sebo, como el escualeno, contribuyendo a la inflamación y a la aparición de imperfecciones».

A estos factores se suman los cambios de hábitos propios del verano: rutinas de cuidado menos constantes, alteraciones de los horarios, menos horas de sueño o una mayor frecuencia de viajes. Todo ello puede hacer que la piel pierda parte de su equilibrio habitual.

Por eso, con la llegada de septiembre, recuperar una rutina de cuidado adaptada a las necesidades de cada piel puede ayudar a mejorar su aspecto y mantenerla en mejores condiciones.

Oily Skin y Anti-Blemish, dos fórmulas para tratar las imperfecciones

La gama dermocosmética de SmartKer incorpora Keratinasa pb333, una enzima recombinante desarrollada por pbserum Biotech. Según datos de la compañía, esta tecnología puede multiplicar hasta nueve veces la retención de activos respecto a una formulación cosmética sin esta tecnología, lo que contribuiría a potenciar su eficacia.

SmartKer Oily Skin

Está especialmente indicado para pieles con tendencia a la producción excesiva de sebo, brillos, poros visibles y obstrucción. Su objetivo es ayudar a equilibrar la producción de grasa y mejorar el estado general de la piel sin recurrir a una estrategia excesivamente astringente.

Entre sus principales ingredientes se encuentran:

Niacinamida, que contribuye a regular el sebo, mejorar la función barrera y disminuir el aspecto inflamatorio de la piel. Zinc, que complementa esta acción por sus propiedades seborreguladoras y calmantes. Pantenol y ácido hialurónico, que ayudan a mantener la hidratación y el confort de la piel y a evitar que se descompense o se irrite.

SmartKer Anti-Blemish

Está dirigido a pieles en las que predominan los granitos, las imperfecciones, la textura irregular, las rojeces o las marcas asociadas a estas alteraciones.

Su planteamiento es más global y busca mejorar progresivamente el aspecto, la textura y la uniformidad de la piel mediante la combinación de activos que favorecen la renovación superficial y aportan protección frente al estrés oxidativo.

La fórmula incorpora:

Retinyl palmitate, un derivado de la vitamina A que contribuye a favorecer la renovación cutánea y mejorar el aspecto de las texturas irregulares.

Vitaminas C y E, con acción antioxidante, que ayudan a proteger frente al estrés oxidativo. La vitamina C puede contribuir además a mejorar la apariencia de las marcas residuales.

Ácido hialurónico, que aporta hidratación y confort, especialmente relevante en pieles con imperfecciones que pueden presentar también sensibilidad o deshidratación.

La biotecnología enzimática de pbserum Biotech

Pbserum Biotech es la plataforma de tecnología enzimática avanzada de Proteos Biotech, laboratorio biotecnológico español especializado en el desarrollo y producción de enzimas recombinantes aplicadas a la medicina estética y la dermocosmética.

Con más de 16 años de trayectoria, producción certificada y validación científica independiente, la compañía desarrolla tecnología propia y cuenta con presencia internacional en más de 60 países.

Dentro de su ecosistema biotecnológico se encuentra pbserum, su marca especializada en soluciones inspiradas en la biorremodelación, que integra productos inyectables de uso médico y propuestas dermocosméticas avanzadas. Su actividad se basa en el desarrollo de soluciones con trazabilidad, investigación y atención a la arquitectura natural del tejido.