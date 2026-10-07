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La Fundación Fenin ha celebrado una nueva edición de la conocida como ‘Noche de la tecnología sanitaria: los Premios Tecnología y Salud’. El emblemático Teatro Lope de Vega de Madrid ha sido testigo del reconocimiento anual a profesionales, instituciones, asociaciones y empresas que, con sus iniciativas y proyectos y el apoyo en la innovación tecnológica, contribuyen al avance del sistema sanitario y a la humanización de la asistencia.

Con el cine como hilo conductor de la noche y más de 400 asistentes, en la gala se ha proyectado la miniserie documental Historias que continúan, que pone de manifiesto la importancia de la tecnología sanitaria innovadora para la humanización de la salud y la comunicación con los pacientes. Sus tres capítulos presentan casos reales de pacientes, con sus propios testimonios, que han superado enfermedades gracias a la tecnología sanitaria y al trabajo coordinado de profesionales sanitarios, industria y administración, sin olvidar el acompañamiento y cuidados de su entorno.

La gala ha estado presidida por la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, quien ha expuesto que «la innovación no surge de un ejercicio individual, sino de la suma de los distintos ámbitos de conocimiento y del trabajo en equipo. Las mejoras se consiguen cuando los profesionales compartimos conocimiento; cuando los sanitarios trabajamos estrechamente con los investigadores; cuando los ingenieros comprenden las necesidades existentes; cuando la industria convierte el conocimiento científico en una solución concreta; cuando las administraciones generan un entorno favorable para la investigación apostando, por ejemplo, por la colaboración pública-privada; y cuando los pacientes y sus asociaciones participan en la definición de aquello que realmente necesitan ellos y sus familiares».

En un paralelismo con el marco de este encuentro, Fernando Bandrés, presidente de la Fundación Fenin, ha recordado que “los propósitos de la industria de Tecnología Sanitaria y de la Fundación Fenin comparten muchos paralelismos con el cine y las artes escénicas. Trabajamos para que la asistencia sanitaria se convierta en una obra coral en la que el paciente, como protagonista principal, ocupa el centro de la escena. Pero que nunca está solo. A su alrededor se sitúa ese elenco que investiga, que trata, y que cuida con el apoyo de soluciones innovadoras que mejoran su salud y calidad de vida”, ha afirmado el presidente de la Fundación Fenin, el profesor Fernando Bandrés.

El acto ha contado también con la participación de César Hernández, director general de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia del Ministerio de Sanidad, a quien se le ha otorgado el Premio Especial de la Fundación Fenin por su papel clave en la revisión del marco normativo sanitario y su contribución a la incorporación de la innovación al SNS. Desde su responsabilidad ha impulsado recientes reformas legislativas como el Proyecto de Ley de Medicamentos y Productos Sanitarios, el Real Decreto de Financiación Selectiva de los Productos Sanitarios con cargo a la Prestación Farmacéutica y el Real Decreto de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, que recogen históricas reivindicaciones del sector para mejorar el acceso a la innovación.

César Hernández ha manifestado que «España cuenta con un sector de tecnologías sanitarias sólido, innovador y esencial para la transformación del SNS. En los últimos años hemos impulsado reformas importantes para mejorar su evaluación, financiación e incorporación a la cartera de servicios».

Además de este reconocimiento a César Hernández, han sido galardonados otros profesionales, asociaciones y entidades por su contribución a una sanidad más innovadora, eficiente y humana con el apoyo de tecnologías sanitarias innovadoras.

Innovación quirúrgica al servicio de la calidad de vida

Entre los galardonados de la noche ha destacado el cirujano reconstructivo Pedro Cavadas, al que la Fundación Fenin le ha reconocido con el Premio al Profesional Sanitario por su labor asistencial con intervenciones quirúrgicas que han ampliado los límites de la especialidad, así como su compromiso con la cirugía humanitaria a través de su Fundación homónima, con la investigación y con la docencia. El trabajo de Pedro Cavadas ha puesto la innovación quirúrgica al servicio de la recuperación de la autonomía y la calidad de vida de sus pacientes a quienes más lo necesitan.

Comunicación para orientar decisiones asistenciales

El Hospital Universitario de la Princesa de Madrid ha impulsado un sistema de escucha continua de los pacientes para incorporar sus sugerencias a los planes de mejora, convirtiendo la voz de las personas convalecientes en una herramienta de gestión y en un criterio estable para mejorar el funcionamiento del hospital. La Fundación Fenin ha reconocido este innovador sistema con el Premio a la Humanización, uno de los ejes temáticos de la noche.

Comunicación y autonomía para pacientes de ELA

El proyecto ComunicaELA de la Asociación Española de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ADELA) ha permitido facilitar la comunicación a las personas que han perdido el habla como consecuencia del avance de la ELA. La iniciativa, que ha recibido el Premio Apoyo al Paciente, facilita comunicadores de seguimiento ocular, permitiendo transformar la mirada de los pacientes en palabras y devolviéndoles la capacidad de expresar sus necesidades y preservando la autonomía del paciente.

Programas para el aprendizaje de la venopunción

El Premio Educación y Prevención ha sido otorgado a la Fundación Caring Around the World por el desarrollo del método HumaVIA, un simulador clínico de bajo coste para el aprendizaje de la venopunción. El procedimiento, que ya ha formado a más de 200 personas en Senegal y en Perú, ha permitido entrenar la técnica, mejorando la relación con el paciente y reduciendo el estrés asociado.

Inteligencia artificial para anticipar riesgos

La Fundación Fenin ha reconocido con el Premio a la Atención Domiciliaria la inclusión de la plataforma Cuida Cuida’t en la red asistencial de ALTHAIA, la Xarxa Assistencial Universitària de Manresa. La iniciativa coordina recursos y profesionales para responder integralmente a las necesidades de las personas con enfermedades crónicas y un alto grado de dependencia de manera cercana y continúa apoyándose en la inteligencia artificial para anticipar riesgos y mejorar la asistencia.

Investigación e innovación para atajar el atragantamiento

La empresa Opportunity Health ha sido galardonada con el Premio Emprendimiento por el desarrollo del dispositivo Yarnasa, concebido para actuar ante una obstrucción de la vía aérea por atragantamiento. El diseño automático y autoaplicable amplía las posibilidades de respuesta incluso por parte de la persona afectada ante una de las emergencias más comunes y comprometedoras para la vida.

Formación y divulgación continua en el ámbito del laboratorio

El Premio a la Formación ha sido otorgado a la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio (SEMEDLAB) por su incesante labor formando profesionales a través de cursos acreditados, seminarios y congresos para profesionales, así como divulgando el papel esencial del laboratorio y en el diagnóstico y el cuidado del paciente a la ciudadanía.

Incorporación de ingenieros al sistema de salud

Desde la constitución de la Comisión Estratégica del Ingeniero Interno Residente (CEINIR) a comienzo de 2025, el grupo de trabajo ha tenido como objetivo promover la incorporación de la ingeniería en el Sistema Nacional de Salud ante el avance de la presencia de la tecnología en los centros asistenciales. Su trabajo concluye la necesidad de instruir a ingenieros e ingenieras para integrarse en equipos interdisciplinares y responder a las necesidades de los espacios sanitarios, siendo merecedor del Premio a la Transformación del Modelo Asistencial.

Colaboraciones benéficas

Durante la gala también se han conocido los proyectos a los que la Fundación Fenin aportará una colaboración solidaria de 40.000 euros, respectivamente, para humanizar la atención y mejorar los cuidados a colectivos de niños y mayores.

Por un lado, se ha concedido una colaboración benéfica para desarrollar el Proyecto Umbrales de Calma, que permitirá acondicionar los accesos de la zona de Terapias y Extracciones del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús de Madrid. En el marco de este proyecto se realizará un acondicionamiento térmico sensorial y se caracterizarán de forma digital las entradas para reducir el estrés a los pacientes.

Por otra parte, el Hospital Marqués de Valdecilla ha desarrollado el proyecto ‘Conectados con el tiempo: Orientación temporal en el entorno hospitalario’ para introducir dispositivos tecnológicos en las habitaciones de hospitalización con el objetivo de reducir la desorientación en pacientes mayores de 75 años. La iniciativa beneficiará a 600 pacientes y permitirá reducir el síndrome confusional agudo que interfiere en la recuperación de los internos.