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La Asociación Española Contra el Cáncer ha presentado este martes en la Rafa Nadal Academy de Mallorca los resultados del estudio Exposición solar, fotoprotección y transmisión de creencias en el entorno familiar, un análisis sobre los hábitos de exposición y protección solar fuera de la época estival en familias con menores de 15 años. La presentación se ha celebrado en el marco de la última parada del tour Objetivo Cero Melanoma 2026, la campaña nacional de concienciación sobre la prevención y la detección precoz del melanoma impulsada por Cantabria Labs y respaldada por la Fundación de la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV).

El estudio llega en un momento especialmente relevante. La incidencia del cáncer de piel ha aumentado un 40% en los últimos cuatro años en España, hasta superar los 15.000 casos en 2024, según datos de Globocan. Entre el 80% y el 95% de estos tumores están directamente relacionados con la radiación ultravioleta, lo que convierte la prevención en una herramienta fundamental. Sin embargo, los resultados del análisis evidencian que todavía queda mucho camino por recorrer: el 60% de la radiación solar que recibe la población se concentra fuera de los meses de verano, pero casi el 22% de los adultos no adopta ninguna medida de protección durante este periodo.

El análisis, elaborado a partir de 3.048 entrevistas a padres y madres de toda España, pone además el foco en los menores. Los niños de menos de 15 años están más expuestos al sol que sus propios padres, especialmente en situaciones cotidianas que no suelen percibirse como de riesgo. El 73,5% se expone al sol en parques y zonas de juego y el 64,1% en centros educativos, durante los recreos, las entradas y salidas o las excursiones escolares. Durante los fines de semana, el 35,7% de los menores pasa más de dos horas al día expuesto al sol.

Se trata de una exposición que, frente a la que se produce de forma más intensa durante el verano, tiene un carácter acumulativo y progresivo y desempeña un papel relevante en el desarrollo del cáncer cutáneo.

La doctora Karen Ramírez, especialista en Epidemiología y Salud Pública y responsable de Promoción de la Salud de la Asociación Española Contra el Cáncer, ha subrayado la necesidad de desestacionalizar los hábitos de fotoprotección. «La mayor parte de la exposición solar ocurre en situaciones cotidianas que pasan completamente desapercibidas. El daño se acumula a lo largo de toda la vida y cobra especial relevancia en la infancia, por lo que la prevención tiene que estar integrada en la rutina familiar y escolar durante todo el año», ha señalado.

Protección solar fuera del verano

El estudio revela además una brecha importante entre la protección que los adultos aplican a sus hijos y la que adoptan para sí mismos. Aunque el 77,8% de los padres y madres toma alguna medida de protección solar fuera del verano, un 22,2% no lo hace. La principal razón es considerar que no resulta necesario, una respuesta que ofrece el 45% de quienes no se protegen.

A esta falta de prevención se suma la persistencia de determinadas creencias en torno al bronceado. El 62,4% de los encuestados sigue considerándolo algo deseable y uno de cada tres cree que tener color es una señal de salud. Estas percepciones continúan actuando como una barrera para la adopción de hábitos de protección frente a la radiación ultravioleta.

Por su parte, la doctora Lucía Galán Bertrand, conocida como Lucía Mi Pediatra, ha incidido en la especial vulnerabilidad de los niños. «Muchas familias protegen bien a sus hijos en verano, pero bajan la guardia el resto del año. La exposición del recreo, del parque o del colegio también cuenta y se acumula. La piel de los niños es especialmente vulnerable y los hábitos que se adquieren en la infancia son los que perduran», ha explicado.

Con #ObjetivoCeroMelanomaMallorca, Cantabria Labs pone el broche final al tour 2026 y refuerza su compromiso con la prevención y el cuidado de la piel. El laboratorio farmacéutico español, especializado en dermatología, impulsa desde hace años iniciativas destinadas a mejorar la calidad de vida y fomentar hábitos de prevención respaldados por la comunidad científica y por los profesionales sanitarios.

«Los datos que se han presentado hoy reflejan que todavía existe un importante margen de mejora. Como dermatólogos y como industria, tenemos la responsabilidad de contribuir activamente a cerrar esa brecha de conocimiento. Por eso, desde Cantabria Labs impulsamos iniciativas educativas como Objetivo Cero Melanoma desde hace años», ha señalado la doctora María Vitale, dermatóloga y Medical Manager Dermatology de Cantabria Labs.

Tras sus paradas en Madrid, Málaga y Santander, la Rafa Nadal Academy de Mallorca ha puesto el cierre al tour, que ha llevado los mensajes de prevención del melanoma a cuatro ciudades españolas. El objetivo es situar la salud de la piel en el centro de la conversación sobre prevención y recordar que la fotoprotección no debe limitarse a los meses de verano.

A lo largo de todo el recorrido, más de 2.000 personas han sido atendidas por más de 40 dermatólogos participantes en las distintas jornadas. Los especialistas han acercado a los asistentes la regla ABCDE, una herramienta para identificar posibles signos de alerta en los lunares, así como la importancia de consultar con un dermatólogo ante cualquier cambio sospechoso en la piel.

Durante la jornada en Mallorca, la doctora Ana Martín Santiago también ha impartido un «Taller de hábitos de fotoprotección en la infancia» a más de 20 niños de la Rafa Nadal School. En él, ha explicado la relación entre la piel y el sol y la importancia de incorporar desde edades tempranas unos hábitos adecuados de protección.

«Los hábitos de fotoprotección se aprenden desde la infancia. Proteger la piel de nuestros niños no significa evitar el sol, sino enseñarles a disfrutar del aire libre de forma segura: buscando la sombra, utilizando ropa y sombrero y aplicando correctamente el protector solar cuando sea necesario. La mejor fotoprotección es la que se convierte en un hábito para toda la vida», ha señalado.