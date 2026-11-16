Miguel Ángel Sánchez-Zamorano, elegido mejor internista de España en los Doctoralia Awards 2026

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La medicina interna es una de las especialidades que mejor representa la visión global del paciente. Frente a la fragmentación de los síntomas y las enfermedades, el internista busca conectar las distintas piezas del organismo para llegar a un diagnóstico y establecer un tratamiento. Esa forma de entender la medicina es la que caracteriza la trayectoria de Miguel Ángel Sánchez-Zamorano, especialista en Medicina Interna al que se atribuye el reconocimiento como mejor internista de España en los Doctoralia Awards 2026.

El galardón se entregó el pasado viernes 13 de noviembre en Barcelona, durante la XIII edición de estos premios, celebrada en el Gran Teatre del Liceu. Se trata de unos reconocimientos que combinan la experiencia de los pacientes, la valoración de otros profesionales sanitarios y la participación en la comunidad de Doctoralia.

En esta edición fueron nominados 616 profesionales sanitarios y 60 centros médicos. La plataforma destaca que sus premios buscan reconocer no solo la preparación técnica, sino también la confianza que los médicos generan en sus pacientes y el reconocimiento de sus propios compañeros.

Una trayectoria entre la asistencia, la investigación y la gestión sanitaria

Sánchez-Zamorano cuenta con una extensa trayectoria profesional. Se licenció en Medicina por la Universidad de Granada en 1983 y completó su especialización en Medicina Interna en la Clínica Puerta de Hierro en 1989. Ese mismo año obtuvo el doctorado en Medicina por la Universidad de Bolonia. También cursó un MBA en IESE en 1994.

Su experiencia profesional incluye su paso por la atención primaria, los servicios de Urgencias del Hospital Ramón y Cajal y distintas responsabilidades en el ámbito farmacéutico, especialmente en las áreas cardiovascular y metabólica. Desde 2011 desarrolla actividad como especialista en Medicina Interna en el Hospital Madrid Norte Sanchinarro.

Su campo de interés clínico comprende especialmente el metabolismo, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y digestivas, además de la obesidad, el riesgo vascular y las enfermedades autoinmunes.

La importancia de mirar al paciente en su conjunto

La medicina interna desempeña un papel especialmente relevante en pacientes que presentan varias enfermedades simultáneas o síntomas que pueden tener un origen común. El internista estudia las conexiones entre los distintos órganos y sistemas, coordina la atención y trata de evitar que cada problema se aborde de manera aislada.

En el caso de Sánchez-Zamorano, su actividad se extiende también al seguimiento de pacientes con alteraciones metabólicas, diabetes, dislipidemias y problemas relacionados con el peso.

Su perfil en Doctoralia reúne 703 opiniones de pacientes, con una valoración media de cinco estrellas. Entre los aspectos que aparecen destacados en sus reseñas figuran la dedicación durante las consultas, la claridad de sus explicaciones y el seguimiento de los tratamientos.

El reconocimiento de Doctoralia pone así el foco en una dimensión fundamental de la asistencia sanitaria: la relación entre médico y paciente, en la que la capacidad diagnóstica debe acompañarse de escucha, comunicación y continuidad asistencial.