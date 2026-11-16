Científicos españoles logran que un virus ataque las defensas del cáncer de páncreas y mejore la quimioterapia

Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

La investigación tiene un elemento especialmente interesante: no se trata de utilizar un virus para combatir una infección, sino de convertirlo en una herramienta terapéutica contra el cáncer. Los investigadores han modificado genéticamente un adenovirus para que actúe preferentemente dentro de las células tumorales y contribuya a hacer más vulnerable el tumor a los tratamientos convencionales.

El trabajo está liderado por la doctora Rocío García-Carbonero, jefa de la Unidad de Tumores Digestivos y Neuroendocrinos del Hospital Universitario 12 de Octubre, y forma parte del ensayo internacional VIRAGE, desarrollado en colaboración con centros de España y Estados Unidos. Sus resultados se han publicado en Nature Medicine el 30 de septiembre de 2026.

La estrategia se basa en VCN-01, también denominado zabilugene almadenorepvec, un adenovirus humano tipo 5 modificado en laboratorio. Su diseño permite que se replique preferentemente en determinadas células cancerosas y produzca una enzima llamada hialuronidasa PH20.

Esta segunda función es fundamental para entender el alcance de la investigación. El adenocarcinoma ductal de páncreas, el tipo más frecuente de cáncer pancreático, presenta una particularidad que dificulta enormemente su tratamiento: alrededor de las células malignas se acumula una densa matriz de tejido fibroso, conocida como estroma. Esta estructura actúa como una barrera física que dificulta la llegada de los medicamentos y de las células del sistema inmunitario.

VCN-01 intenta actuar precisamente sobre ese obstáculo. Por una parte, infecta y se multiplica dentro de las células tumorales hasta provocar su destrucción. Por otra, libera hialuronidasa, una enzima que degrada el ácido hialurónico presente en esa matriz y facilita que la quimioterapia y las defensas del organismo puedan acceder al tejido tumoral.

No es, por tanto, una sustitución de la quimioterapia, sino una estrategia para mejorar su penetración y potenciar su actividad.

El ensayo VIRAGE incluyó a 112 pacientes con cáncer de páncreas metastásico que no habían recibido previamente tratamiento para esta enfermedad. Los participantes fueron distribuidos entre dos grupos: uno recibió la quimioterapia habitual, basada en gemcitabina y nab-paclitaxel, y el otro recibió esa misma combinación junto con VCN-01.

Los resultados ofrecen varias señales de beneficio. En el análisis completo de pacientes que recibieron al menos una dosis del tratamiento asignado, la supervivencia global mediana fue de 10,6 meses en el grupo que recibió el virus y la quimioterapia, frente a 8,6 meses en el que recibió únicamente quimioterapia. En otro análisis, denominado población de análisis completo, las cifras fueron de 10,8 y 8,6 meses, respectivamente.

Los resultados: más tiempo antes de que avance la enfermedad

Uno de los datos más destacados aparece al observar cuánto tiempo se consiguió mantener controlada la enfermedad en los pacientes que respondieron al tratamiento. La duración mediana de la respuesta pasó de 5,4 meses con quimioterapia a 11,2 meses cuando se añadió el virus. Es decir, prácticamente se duplicó.

También se observaron diferencias en la supervivencia a largo plazo. A los 15 meses seguía vivo el 35,5% de los pacientes tratados con VCN-01 y quimioterapia, frente al 12,8% de quienes recibieron exclusivamente quimioterapia. A los 18 meses, las proporciones fueron del 31,1% y del 8,5%, respectivamente.

Hay otro resultado que merece atención: entre los pacientes que llegaron a recibir las dos dosis previstas del virus, separadas por aproximadamente 14 semanas, la mediana de supervivencia alcanzó los 14,8 meses, frente a los 11,6 meses del grupo de comparación que llegó al cuarto ciclo de quimioterapia. Este dato respalda la investigación sobre la importancia de repetir la administración, aunque corresponde a un análisis de pacientes que alcanzaron esa fase del ensayo y no debe interpretarse como una garantía de beneficio para todos.

Una investigación prometedora, pero experimental

Los resultados deben interpretarse con rigor. VIRAGE es un ensayo de fase 2b, no un estudio definitivo de fase 3. Además, aunque la publicación informa de que se alcanzó el objetivo de supervivencia en la población de análisis completo, en el análisis por intención de tratar la diferencia de supervivencia global no alcanzó significación estadística convencional: la mediana fue de 10,6 frente a 8,6 meses, con un valor de P de 0,196. En la población de análisis completo, el valor fue de P=0,055. La diferencia sí fue estadísticamente significativa en otros indicadores, como la supervivencia libre de progresión en esa población y la duración de la respuesta.

También hay que tener en cuenta la seguridad. Entre los efectos relacionados con VCN-01 se describieron fiebre, síntomas similares a los de la gripe, elevación de las enzimas hepáticas y descenso de las plaquetas. El artículo científico recoge acontecimientos adversos graves en el 22,6% de los pacientes. Se produjeron dos fallecimientos, uno en cada grupo, que los investigadores no atribuyeron al tratamiento del estudio. Por tanto, aunque los autores consideran que el perfil de seguridad es manejable, no significa que el virus esté exento de riesgos.