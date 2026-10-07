Quirónsalud impulsa la formación de sus profesionales para dar respuesta a los nuevos retos de la asistencia sanitaria

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Más de 4.000 profesionales han participado en el último año en los programas impulsados por Campus Quirónsalud, la plataforma de formación del Grupo que impulsa el aprendizaje continuo, la cultura Quirónsalud y la transformación del modelo asistencial en un entorno sanitario en permanente evolución. En concreto, más de 1.500 profesionales asistenciales, 250 médicos especialistas y miles de profesionales de enfermería se han formado en programas de diversa índole, como cuidados, experiencia del paciente, especialización clínica o gestión.

Nacido con el objetivo de transmitir la cultura Quirónsalud, compartir conocimiento y acelerar la transformación asistencial de la compañía, Campus Quirónsalud demuestra una apuesta más amplia del Grupo Quirónsalud por la docencia que acompaña a los profesionales sanitarios en todas las etapas de su desarrollo, desde la formación universitaria y especializada -con catorce hospitales universitarios- hasta la formación continua a lo largo de su trayectoria profesional. De este modo, se ha convertido en un ecosistema con una amplia actividad que integra programas propios, acuerdos universitarios, encuentros científicos y espacios de formación, con miles de participantes cada año. Tal como explica su director, Adolfo Fernández-Valmayor, “Campus Quirónsalud nace con la vocación de acompañar a los profesionales del Grupo en la transformación asistencial que está viviendo la sanidad. Estamos convencidos de que la medicina va a cambiar más en los próximos diez años que en las últimas décadas y queremos contribuir a rediseñar esa medicina del futuro y que nuestros profesionales lideren ese cambio: hacia una medicina más orientada a la salud, más proactiva, personalizada y humana, y capaz de aprovechar todo el potencial de la tecnología manteniendo siempre al paciente en el centro”.

La actividad de Campus Quirónsalud se desarrolla en torno a espacios presenciales y residenciales de aprendizaje inmersivo, ubicados en Collado Villalba (Madrid) y Córdoba, una plataforma online escalable, un claustro docente formado por profesionales de la propia red sanitaria y expertos externos, y acuerdos con universidades para acreditar y proyectar el conocimiento generado dentro del Grupo.

Entre los programas más destacados se encuentra el programa MED 360, impartido junto a la Universidad Francisco de Vitoria, que prepara al médico del futuro en ámbitos como la inteligencia artificial aplicada a la práctica clínica, la experiencia del paciente, la gestión hospitalaria, la sostenibilidad y la medicina basada en valor. Asimismo, el programa Cuidar Cuidando, centrado en la cultura del cuidado, la comunicación y el trabajo en equipo, ha formado ya a más de 1.500 profesionales de enfermería, técnicos, auxiliares y celadores, con una valoración media de 4,9 sobre 5.

Por su parte, Conectamos, diseñado para profesionales de los servicios de Admisión, Atención al Paciente y Centros de Operaciones del Paciente, ha contado con 240 participantes en 2026, también con una valoración de 4,9 sobre 5. Y el Programa Directivo de Gestión Sanitaria, desarrollado junto a la Universidad Alfonso X el Sabio, por el que han pasado cerca de 2.000 directivos y responsables de diferentes áreas entre 2025 y 2026, alcanzando una valoración media de 4,8 sobre 5.

“Nuestro objetivo no es únicamente actualizar conocimientos. Queremos ayudar a construir y transmitir una forma compartida de entender la asistencia sanitaria, basada en nuestra cultura de Trato y Tratamiento, conectando tecnología, evidencia científica y humanización para ofrecer una mejor experiencia al paciente y mejores resultados en salud”, señala Adolfo Fernández-Valmayor.

Colaboración académica

La actividad de Campus Quirónsalud se complementa con una amplia oferta de programas desarrollados junto a instituciones académicas, entre los que destaca el Máster de Urgencias y Emergencias para médicos, impulsado junto a la Universidad Alfonso X el Sabio, ya en su quinta edición y que desde su creación ha formado a más de 250 médicos en el ámbito de esta especialidad.

En el campo de la enfermería, los programas de posgrado desarrollados junto a la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad Francisco de Vitoria y la Universidad Alfonso X el Sabio reúnen cada año a alrededor de 240 profesionales, mientras que los itinerarios de especialización por áreas clínicas cuentan con más de 30 cursos y cerca de 2.000 solicitudes.

Además, Campus Quirónsalud impulsa otras iniciativas como la Cátedra de Cirugía Robótica Quirónsalud-URJC, creada junto a la Universidad Rey Juan Carlos para promover la formación, la investigación y la transferencia de conocimiento en este ámbito, en el que el Grupo ha hecho una apuesta líder.

Además de los programas formativos, Campus Quirónsalud organiza encuentros científicos y jornadas dirigidas a diferentes colectivos profesionales para fomentar el intercambio de experiencias y buenas prácticas entre hospitales y territorios. “La mejor forma de preparar la medicina del futuro es generar entornos de aprendizaje para compartir conocimiento, conectar profesionales y diseñar nuevas formas de trabajar. Campus Quirónsalud es precisamente ese espacio de encuentro, reflexión y transformación desde el que contribuir a construir la medicina que queremos ofrecer a nuestros pacientes”, concluye Adolfo Fernández-Valmayor.