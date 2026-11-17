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Las infecciones urinarias son un motivo frecuente de consulta y de prescripción de antibióticos en atención primaria. Se calcula que aproximadamente un 60% de las mujeres tiene por lo menos un episodio en la vida. Para su tratamiento farmacológico, las guías europeas incluyen la fosfomicina, la nitrofurantoína y el pivmecillinam entre las opciones de primera línea. Sin embargo, faltaban datos de una comparación directa entre los tres antibióticos para responder a una pregunta habitual en la consulta: ¿con qué pauta es más probable que los síntomas hayan desaparecido al cabo de una semana?

Para responderla, el estudio SCOUT (Clinical and bacteriological effectiveness of three different short-course antibiotic regimens and single-dose fosfomycin for uncomplicated lower urinary tract infections in women (SCOUT): a pragmatic, multicentre, open-label, randomised clinical trial) comparó cuatro pautas con estos tres antibióticos en mujeres adultas con infección urinaria baja no complicada atendidas en centros de atención primaria españoles.

El ensayo clínico aleatorizado pragmático asignó al azar a 768 mujeres en centros de atención primaria españoles a una de cuatro pautas: fosfomicina en una dosis de 3 gramos, fosfomicina en dos dosis de tres gramos dos días, nitrofurantoína 100 miligramos tres veces al día durante cinco días o pivmecillinam 400 miligramos tres veces al día durante tres días. El análisis principal incluyó a 720 participantes y midió la desaparición de todos los síntomas al séptimo día.

La nitrofurantoína obtuvo la mayor tasa de resolución de los síntomas (74%), seguida del pivmecillinam (70%), la fosfomicina en dos dosis (67 %) y la fosfomicina en dosis única (59%). De las tres comparaciones con la fosfomicina en dosis única, solo la diferencia entre la nitrofurantoína y la fosfomicina en dosis única alcanzó significación estadística tras el ajuste por comparaciones múltiples. Las diferencias frente a la pauta de dosis única fueron mayores entre las mujeres con infección confirmada mediante un cultivo de orina.

Un ajuste mejor para cada paciente

El equipo investigador del estudio promovido por el IDIAP Jordi Gol, destaca: «Estos resultados aportan nueva evidencia comparativa entre los antibióticos más recomendados para el manejo de las ITUs no complicadas en mujeres». A juicio de los autores del trabajo, los resultados abren nuevas líneas de investigación para determinar qué pauta se ajusta mejor a cada paciente.

El artículo que recoge los resultados de SCOUT recibió el Premio Lilly a la mejor publicación en el XXXIII Congreso de la Sociedad Española de Farmacología Clínica (SEFC), celebrado en Madrid del 21 al 23 de octubre de 2026. En él, especialistas y residentes de Farmacología Clínica, profesionales de otras disciplinas sanitarias, investigadores, representantes de la industria y pacientes han compartido experiencias sobre la organización de unidades de terapias avanzadas, la monitorización de medicamentos biológicos y la adaptación a los nuevos procedimientos de evaluación de tecnologías sanitarias.