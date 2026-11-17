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La Fundación AstraZeneca entregó ayer los galardones de los X Premios Jóvenes Investigadores, en una jornada conmemorativa en la que la entidad celebró también su 25º Aniversario. Bajo el lema Ciencia se escribe con compromiso, la Fundación destinó un millón de euros a respaldar el talento investigador emergente y promover proyectos científicos colaborativos en red orientados a mejorar la calidad de vida y la salud de los pacientes.

La gala reunió a más de doscientas personalidades del ámbito científico, académico, hospitalario e institucional, patronos, representantes de asociaciones de pacientes y jóvenes investigadores procedentes de toda España. Durante el acto se entregaron las ayudas a los cuatro proyectos galardonados en las áreas de Cardiovascular, Renal y Metabolismo, Oncología, Medicina de Precisión e Inmuno-oncología, Respiratorio e Inmunología y Enfermedades Infecciosas e Inmunoprevenibles, dotadas con 225.000 euros cada una para el desarrollo de investigaciones clínicas y traslacionales en red entre centros de distintas comunidades autónomas.

En palabras de Laura Colón, presidenta de la Fundación AstraZeneca y presidenta de AstraZeneca España, «celebrar un cuarto de siglo de la Fundación y diez ediciones de estos premios nos permite mirar con orgullo el camino recorrido, pero sobre todo reafirmar una convicción de país: la ciencia no es un complemento, es la mayor inversión estratégica que podemos hacer en la salud, el progreso y el futuro de nuestra sociedad. En esta edición hemos alcanzado un récord de participación, con 51 proyectos presentados y 189 grupos de investigación implicados de 16 comunidades autónomas. Sin duda, la ciencia es una de las mejores inversiones que podemos hacer para mejorar la salud y el futuro de nuestra sociedad».

Por su parte, Marta Moreno, vicepresidenta de la Fundación AstraZeneca y de Asuntos Corporativos y Acceso al Mercado de AstraZeneca España, destacó que, «detrás de cada proyecto premiado hay años de entrega, vocación y muchas renuncias personales frente a la incertidumbre del laboratorio. Con estos galardones queremos decirles a los investigadores noveles que no están solos y que en España es posible consolidar carreras científicas de impacto internacional sin tener que marcharse fuera. Apostar por el trabajo en red y escuchar desde el primer día a las asociaciones de pacientes es el camino para que el conocimiento se transforme en salud real. Una apuesta que, en estos diez años, nos ha permitido impulsar a más de 100 investigadores emergentes y movilizar a cerca de 700 grupos científicos de toda España».

Récord de participación y consolidación del modelo en red

La décima edición de los Premios Jóvenes Investigadores ha alcanzado cifras récord en su historia, con 51 proyectos presentados y la participación de 189 grupos de investigación de 16 comunidades autónomas. La convocatoria cubrió el 84% de las líneas de investigación prioritarias del certamen y registró un marcado protagonismo del talento femenino, con más del 70% de las propuestas lideradas por investigadoras y una media de edad de los participantes de 40,1 años.

Un año más, el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), como principal Organismo Público de Investigación dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, ha sido el responsable de evaluar con rigor e independencia las candidaturas presentadas.

Asimismo, la convocatoria ha consolidado la incorporación de la perspectiva social, valorando positivamente el respaldo expreso de las asociaciones de pacientes en cada proyecto. En sus diez ediciones, la Fundación AstraZeneca ha destinado un total de 5,2 millones de euros a esta iniciativa, impulsando a más de 100 investigadores y movilizando a cerca de 700 grupos científicos de toda España.

Proyectos galardonados en los X Premios Jóvenes Investigadores

El objetivo de estos galardones es promover la investigación entre grupos de investigadores jóvenes procedentes de diferentes comunidades autónomas que participan en un proyecto de investigación en red para la obtención de resultados trasladables a la población. En este sentido los proyectos galardonados en esta edición han sido:

Categoría Cardiovascular, Renal y Metabolismo

El proyecto «DetecATTR-IA: Detección de ATTR mediante una plataforma de ECG basada en inteligencia artificial en pacientes sometidos a cirugía ortopédica y de estenosis del canal lumbar», bajo la coordinación de la Dra. Esther González López, del Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda y su Fundación para la Investigación Biomédica, tiene como objetivo desarrollar y aplicar una herramienta de cribado basada en inteligencia artificial a través de electrocardiogramas (ECG) para la detección precoz de la amiloidosis por transtirretina (ATTR) en pacientes intervenidos de cirugía ortopédica y de estenosis del canal lumbar.

En este proyecto colaboran el Dr. Jesús Piqueras Flores, del Hospital General Universitario de Ciudad Real (Castilla-La Mancha), y la Dra. Nerea Mora Ayestarán, del Hospital Universitario de Navarra (Navarra). La investigación cuenta con el respaldo de la asociación de pacientes Amiloidosis Visible.

Categoría Enfermedades Infecciosas e Inmunoprevenibles

El proyecto «PHAGE-SCREEN-CF: Red nacional para el cribado de susceptibilidad a bacteriófagos y predicción mediante inteligencia artificial en fibrosis quística con infección crónica por Pseudomonas aeruginosa», coordinado por la Dra. María Ruiz Ruigómez, de la Universidad Complutense de Madrid y el Hospital Universitario 12 de Octubre (Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Universitario 12 de Octubre) en la Comunidad de Madrid, tiene como objetivo crear una red nacional multicéntrica para evaluar la susceptibilidad frente a bacteriófagos e implementar modelos predictivos de inteligencia artificial en pacientes con fibrosis quística afectados por infección crónica por Pseudomonas aeruginosa.

En este proyecto colaboran la Dra. Almudena Felipe Montiel, del Hospital Universitario Vall d’Hebron (Cataluña); la Dra. Marta Ferrer Galván, del Hospital Universitario Virgen del Rocío (Andalucía); y la Dra. Pilar Domingo Calap, del Instituto de Biología Integrativa de Sistemas (I2SysBio, Universitat de València – CSIC) en la Comunidad Valenciana. El proyecto cuenta con el respaldo de la Federación Española de Fibrosis Quística.

Categoría Oncología, Medicina de Precisión e Inmuno-oncología

El proyecto «Glicosilación diferencial en cáncer de mama metastásico como modulador de la eficacia terapéutica», coordinado por la Dra. Ana Ruiz Sáenz, del Centro de Investigación Cooperativa en Biociencias (CIC bioGUNE) en el País Vasco, tiene como objetivo analizar cómo los patrones de glicosilación diferencial influyen y modulan la eficacia de determinados tratamientos en cáncer de mama metastásico, abriendo nuevas vías para optimizar la respuesta terapéutica personalizada en estas pacientes.

En este proyecto colaboran el Dr. Toni Celià-Terrassa, del Hospital del Mar Research Institute (Cataluña), y la Dra. Natalia Reglero Real, del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (CBMSO, CSIC-UAM) en la Comunidad de Madrid. La iniciativa cuenta con el apoyo de la asociación de pacientes Con Cáncer Y Con Metas.

Categoría Respiratorio e Inmunología

El proyecto «PREDICT-COPD: Multimodal Digital Monitoring for Prediction of Exacerbations, Hospitalization and Mortality in COPD» coordinado por la Dra. Jessica González, del Hospital Universitario Arnau de Vilanova y Santa Maria de Lleida y de la Universidad de Lleida, tiene como objetivo implementar una plataforma de monitorización digital multimodal para predecir de forma temprana las exacerbaciones, el riesgo de hospitalización y la mortalidad en pacientes con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC).

En este proyecto colaboran la Dra. Lia Alonso Tomás, del Hospital Arnau de Vilanova-Lliria de Valencia (Comunidad Valenciana); la Dra. Alicia Sayés Tajes, de la Clínica Universidad de Navarra (Navarra); la Dra. Miriam Barrecheguren Fernández, del Hospital Universitario Vall d’Hebron (Cataluña); y las investigadoras Dra. Annie Navarro Rolon y Dra. Andrea Hernández Rizo, de la Fundació Hospital Sant Joan de Déu de Martorell (Cataluña). El proyecto cuenta además con el aval de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR).

Reconocimiento a José Andrés: ciencia, logística y solidaridad

Los Premios Jóvenes Investigadores cuentan también con una distinción destacada, el Premio Honorífico a la Excelencia a la Trayectoria Científica y su Contribución Destacada en la Salud de la Sociedad, que va destinado a un investigador/a destacable con el fin de poner en valor su trayectoria global en el ámbito de la investigación biomédica y por su dedicación en la generación del conocimiento científico y avance en su especialidad o área de conocimiento, así como por el impacto en la salud de la población.

Este año ha sido otorgado al chef y fundador de World Central Kitchen, José Andrés, con el fin de distinguir su liderazgo humanitario y su capacidad pionera para aplicar el conocimiento nutricional, la logística avanzada y la empatía frente a emergencias y catástrofes humanitarias en todo el mundo.