Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

El Ministerio de Salud ha publicado las listas de los médicos que podrán acudir al examen del MIR para 2027. Las listas de presentados han reflejado un dato histórico que ha incendiado las redes sociales. Por primera vez en la historia del examen, los médicos extranjeros superan a los españoles en las solicitudes para el examen MIR 2027.

Unos 12.569 aspirantes son de origen extranjero (52,1%) frente a 11.573 nacionales (47,9%). Este aumento responde al plan de choque del Gobierno, que homologó más de 30.000 títulos de Medicina extracomunitarios en 2025, disparando el total de inscripciones un 37,7 % hasta alcanzar las 24.142 solicitudes para 9.676 plazas.

Títulos homologados de Latinoamérica

El crecimiento de solicitudes, ocupando un 89% de las solicitudes extranjeras, se debe a las de origen en Latinoamérica. Más de 3.200 solicitudes, es decir, un 25,98%, provienen de Colombia. De Ecuador proceden 2.507 (20,66%). Perú obtiene el tercer puesto con 1.057 solicitudes (8,41%). De Venezuela llegan 917 (7,30%), de Bolivia 832 (6,62%), de Cuba 614 (4,88%). El primer país fuera de Latinoamérica es Italia, de donde llega el 4,49% de las solicitudes extranjeras.

El 63 % del total de solicitudes de homologación y equivalencia registradas en 2025 correspondió a ciudadanos de América Latina, liderados por Colombia (20 %), Venezuela (9 %) y Cuba (8 %).

Mientras se homologaron 30.303 títulos básicos de médico en 2025, Sanidad solo concedió 373 reconocimientos de especialidades médicas cursadas en el extranjero durante ese mismo periodo, lo que explica que miles de estos profesionales acudan al examen MIR para obtener su especialidad en España.

Lista de de admitidos al MIR 2027: Total inscritos: 24.142

Españoles: 11.573 (48 %)

Extranjeros: 12.569 (52 %)

Admitidos: 21.668

No admitidos: 2.474 Plazas: 9.676 Sin contar los nacionalizados. Los españoles ya somos minoría en nuestro propio país. El 29N toca perrugar. https://t.co/R9VdlfNGra — sara (@sglezzzz) November 13, 2026

¿Cómo se reparten las plazas del MIR?

En cuanto a los admitidos provisionales, los médicos siguen siendo, por el momento, mayoría, siendo 11.126 frente a 10.542 extranjeros. De los extranjeros admitidos, 6.216 son extracomunitarios sin autorización de residencia permanente sujetos al cupo del 10 %, por lo que solo pueden optar a un máximo de 968 plazas. Otros 3.312 extranjeros con residencia en España compiten en igualdad de condiciones sin límite de cupo.

Críticas al gobierno por parte de los médicos

Tantos colegios de médicos como los sindicatos médicos han alertado de la terrible situación que está provocando el Gobierno. Desde la Organización Médica Colegial (OMC), su presidente Tomás Cobo y varios colegios provinciales advierten de que homologar decenas de miles de grados básicos de Medicina no soluciona la falta de médicos especialistas.

Las denuncias provienen de que algunas comunidades han empezado a contratar médicos sin especialidad para cubrir puestos, algo considerado ilegal y un riesgo para la calidad asistencial. Por ello han propuesto pruebas de nivel para verificar las competencias de los médicos que optan por las vacantes.

Riesgo de precariedad laboral

La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato de Médicos y Facultativos de Madrid (SIME-CSIT) defienden que la creación de una gran bolsa de médicos disponibles sin especialidad permite que la administración cubra puestos sin mejorar salarios ni condiciones de trabajo. De esta forma se empuja a los médicos especializados a emigrar fuera de España.