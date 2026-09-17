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Un nuevo adyuvante administrado por vía intranasal ha demostrado capacidad para recuperar las defensas de los pulmones debilitadas por el envejecimiento y ofrecer una protección amplia frente a distintas cepas de gripe, según una investigación del Hospital General de Massachusetts publicada en Science Immunology. El hallazgo, todavía en fase preclínica, podría abrir una nueva vía para mejorar la protección frente a la influenza en las personas mayores, uno de los grupos más vulnerables a las infecciones respiratorias.

La eficacia de las vacunas tiende a disminuir con la edad debido a los cambios que experimenta el sistema inmunitario. En los pulmones, este envejecimiento se caracteriza, entre otros factores, por un aumento de los mecanismos de inmunosupresión y por un deterioro de la respuesta de los interferones de tipo I (IFN), proteínas fundamentales para activar las defensas frente a las infecciones víricas. Esta pérdida de capacidad de respuesta contribuye a que las personas mayores sean especialmente vulnerables a las infecciones respiratorias y a que las vacunas contra la gripe tengan una eficacia más limitada en este grupo de población.

Los investigadores ya habían desarrollado un adyuvante basado en un liposoma biomimético, una estructura diseñada para imitar determinadas características de las membranas celulares y facilitar la llegada de los componentes de la vacuna al tejido pulmonar. Este sistema puede asociarse con los surfactantes pulmonares que recubren los alvéolos y actuar sobre las células epiteliales alveolares (CEA), que desempeñan un papel relevante en la primera línea de defensa del pulmón. A través de este mecanismo, el liposoma permite introducir en estas células moléculas capaces de activar la respuesta inmunitaria innata.

A partir de esta estrategia, el equipo desarrolló AMnESTI, un nuevo adyuvante formado por un liposoma biomimético que combina un agonista de la vía inmunitaria STING con iones de manganeso. El objetivo es activar de manera localizada las defensas del pulmón y compensar parte del deterioro inmunitario asociado al envejecimiento.

En los experimentos, la administración del adyuvante por vía intranasal activó la vía cGAS-STING en las células epiteliales alveolares y desencadenó una serie de respuestas inmunitarias. Entre ellas, favoreció la expansión de células dendríticas y monocitos inflamatorios, dos tipos de células implicadas en la activación y coordinación de la respuesta defensiva frente a los virus. Al mismo tiempo, redujo determinados mecanismos de inmunosupresión presentes en los pulmones envejecidos.

Secuenciación de ARN

El análisis mediante secuenciación de ARN de célula única permitió observar con mayor detalle los cambios producidos en las distintas poblaciones celulares del pulmón. Los resultados mostraron que el tratamiento conseguía recuperar parte de la actividad inmunitaria perdida con la edad, hasta generar respuestas que se aproximaban a las observadas en animales más jóvenes.

El siguiente paso fue comprobar si esta recuperación de la inmunidad pulmonar podía traducirse en una mejor respuesta frente a la gripe. Para ello, los investigadores combinaron una única dosis de una vacuna contra la influenza con el adyuvante AMnESTI. La combinación produjo una potente activación de los linfocitos T CD8, células capaces de reconocer y eliminar células infectadas por virus, y proporcionó una protección amplia frente a diferentes cepas del virus de la influenza.

Los resultados son especialmente relevantes ante las dificultades que plantea la vacunación de las personas mayores, cuya respuesta inmunitaria puede verse comprometida por el propio proceso de envejecimiento. No obstante, se trata todavía de resultados obtenidos en modelos animales y serán necesarios nuevos estudios para determinar si esta estrategia puede trasladarse con seguridad y eficacia a humanos.