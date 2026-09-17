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La exposición a la luz durante la noche está relacionada con cambios importantes y potencialmente dañinos en la estructura y función del corazón, según un estudio de más de 11.000 personas realizado por la Universidad de Tulane, en Nueva Orleans (Estados Unidos). Estudios observacionales previos han relacionado la exposición a la luz nocturna con un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, pero se sabe poco sobre los cambios estructurales y funcionales del corazón asociados.

«Realizamos esta investigación para averiguar qué le sucede al corazón con el tiempo cuando las personas se exponen a demasiada luz durante la noche», señala el profesor Lu Qi de la Universidad de Tulane, quien ha publicado su estudio en el European Heart Journal.

La investigación incluyó a 11.071 personas que forman parte del estudio UK Biobank. Todos los participantes llevaron un sensor de luz en la muñeca durante siete días para medir los niveles de luz durante la noche. Tres años después, se les realizó una resonancia magnética cardíaca para examinar detenidamente las estructuras y funciones del corazón.

Los investigadores compararon a personas expuestas a niveles de luz superiores a tres lux con personas expuestas a casi ninguna luz durante la noche. Esto demostró que las personas con alta exposición a la luz nocturna presentaban un engrosamiento de la pared del ventrículo izquierdo (una de las cavidades del corazón), lo que reducía el espacio dentro de la cavidad.

Se observaron indicios de una disminución en la capacidad del músculo cardíaco para contraerse durante un latido. Este es un indicador temprano de disfunción cardíaca. Los investigadores también encontraron cambios en los ventrículos derechos y las aurículas izquierdas (otras dos cavidades del corazón).

El profesor Qi declara: «Este es el primer estudio de este tipo y demuestra que la exposición a niveles más altos de luz durante la noche está relacionada con la remodelación cardíaca. En este proceso, la estructura y la función del corazón cambian, y solemos observarlo como respuesta al estrés crónico o a una lesión cardíaca. Es la forma en que nuestro cuerpo se adapta a ese estrés, pero en última instancia debilita el corazón y puede provocar insuficiencia cardíaca».

La contaminación lumínica se ha revelado como un nuevo factor de riesgo para las enfermedades cardiovasculares. Estos hallazgos, junto con la evidencia de otros estudios, sugieren que la reducción de la exposición a la luz nocturna debería considerarse como una de las posibles estrategias para prevenir las enfermedades cardíacas por parte de los médicos y los responsables políticos.