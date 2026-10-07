Las lesiones hepáticas por medicamentos se disparan: el fármaco de uso común encabeza la lista

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Las lesiones hepáticas relacionadas con medicamentos, alcohol, suplementos y otras sustancias han aumentado casi un 400% en Estados Unidos durante los últimos 25 años, según un amplio análisis de los datos de los centros de toxicología estadounidenses. El estudio, liderado por investigadores de UVA Health y publicado en Clinical Gastroenterology and Hepatology, identifica además al paracetamol como la sustancia implicada con mayor frecuencia.

Los investigadores analizaron 220.160 exposiciones asociadas a lesiones hepáticas registradas entre 2000 y 2024. Al ajustar los resultados al crecimiento de la población, la tasa pasó de 10,9 casos por millón de habitantes en 2000 a 52,9 por millón en 2024, lo que supone un incremento de casi cuatro veces. Más del 80% de los casos requirieron hospitalización, un dato que refleja la gravedad de buena parte de estas exposiciones.

El estudio engloba las denominadas lesiones hepáticas inducidas por xenobióticos, es decir, aquellas provocadas por sustancias ajenas al organismo. En esta categoría se encuentran medicamentos, alcohol, suplementos, aditivos alimentarios y determinados contaminantes ambientales. Sin embargo, los fármacos fueron responsables de la mayoría de los casos analizados. Entre ellos, el acetaminofén o paracetamol fue el producto más frecuentemente implicado.

Los datos muestran además una evolución diferente según el tipo de medicamento. Las exposiciones relacionadas con productos que combinaban paracetamol con otros principios activos descendieron entre un 60% y un 85% después de las medidas regulatorias adoptadas en Estados Unidos para limitar la cantidad de este analgésico en determinados medicamentos combinados. Sin embargo, las exposiciones relacionadas con paracetamol utilizado como único principio activo aumentaron de forma sostenida durante el periodo estudiado.

De hecho, el incremento de las exposiciones potencialmente dañinas por paracetamol utilizado en solitario fue especialmente acusado: aumentaron un 349% entre los hombres y un 380% entre las mujeres. Las mujeres representaron el 54% del conjunto de exposiciones con lesión hepática analizadas.

Los investigadores también observaron diferencias en función del sexo y del tipo de sustancia. El alcohol fue el segundo gran responsable de las lesiones hepáticas registradas, mientras que también se detectaron incrementos relacionados con estimulantes, drogas ilegales y suplementos herbales y dietéticos, aunque en todos estos casos el volumen fue inferior al asociado a los medicamentos y al alcohol.

El estudio pone además el foco en el motivo de la exposición. El posible intento de suicidio fue la causa más frecuente entre las exposiciones asociadas al paracetamol tanto en hombres como en mujeres, un dato especialmente relevante para interpretar el aumento de estos casos y que impide atribuir todo el incremento a un uso cotidiano incorrecto del medicamento.

Los autores recuerdan que el paracetamol es un medicamento ampliamente utilizado y que, cuando se emplea correctamente, es considerado seguro. El problema aparece cuando se superan las dosis recomendadas o se combinan varios medicamentos que contienen el mismo principio activo sin advertirlo. Por ello, los investigadores subrayan la importancia de seguir las instrucciones de los medicamentos y de mejorar la vigilancia de estas exposiciones.

El trabajo no significa que el riesgo individual de sufrir una lesión hepática por tomar paracetamol se haya multiplicado por cuatro. Se trata de un análisis retrospectivo de exposiciones notificadas a los centros de toxicología, una fuente especialmente útil para detectar tendencias, pero que no equivale a un registro de todos los casos de lesión hepática de la población estadounidense.

Los investigadores consideran que estos datos refuerzan el papel de los centros de toxicología para detectar cambios en los patrones de exposición y orientar estrategias de prevención. En un contexto de creciente utilización de analgésicos sin receta, el paracetamol continúa siendo uno de los principales focos de atención cuando se analiza el daño hepático asociado a sustancias externas al organismo.