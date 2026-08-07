Formentera espanta el fantasma de la huelga de recogida de basuras en plena temporada turística que ha quedado desconvocada después de que las partes alcanzaran un acuerdo en el Tribunal de Arbitraje y Mediación de Baleares, según ha explicado UGT.

Finalmente, las partes han acordado prorrogar hasta 2027 el convenio actual, contemplando una subida salarial del 2,5%. A partir del próximo año, además, se impulsará un sistema de descanso para los trabajadores.

En 2023, el Consell de Formentera adjudicó para los próximos ocho años a PreZero el nuevo contrato de recogida de residuos, limpieza viaria y de playas, conservación y mantenimiento de zonas verdes por 28,2 millones de euros.

El Consell de Formentera, en un comunicado, ha celebrado el acuerdo alcanzado entre la concesionaria y los trabajadores. Según ha afirmado la institución, desde el primer momento ha ejercido las funciones de seguimiento y coordinación que le corresponden como administración titular del servicio, respetando en todo momento el proceso de negociación.

El presidente del Consell, Óscar Portas, ha destacado que la responsabilidad y voluntad de entendimiento demostradas por las partes han permitido encontrar una solución que beneficia al conjunto de la ciudadanía. «Cuando se trata de servicios esenciales, el diálogo siempre es el mejor camino», ha afirmado.

Por su parte, la consellera de Medio Ambiente, Verónica Castelló, ha señalado que «este acuerdo es una muestra de madurez y responsabilidad por parte de todas las partes implicadas». Lo importante era garantizar la continuidad de un servicio básico y evitar las molestias que una huelga habría podido ocasionar tanto a los residentes como a los visitantes».

Tanto Portas como Castelló han estado presentes en la reunión celebrada en el Tribunal de Arbitraje y Mediación de las Islas Baleares (Tamib).

El Consell Insular de Formentera agradece el esfuerzo realizado durante los últimos días por todas las partes implicadas y confía en que este acuerdo permita continuar prestando el servicio con normalidad y con las mejores garantías tanto para los trabajadores como para la ciudadanía.