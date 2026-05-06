Daniel Muriel sobre las subvenciones a la Cultura: «Si rezas más en un partido, cuando está en el poder tienes más suerte»

Daniel Muriel ha pasado por todo tipo de escenarios: series -entre ellas, diarias-, cine o teatro; con papeles de peso o con episódicos, en ficciones de toda la vida (Escenas de matrimonio) y en todo tipo de géneros, hasta en sonoras, como Los perseguidos. Se trata de la mayor producción de una serie en audio en español, un thriller sobre la corrupción que se estrena este miércoles en Atresmedia. Con tanto camino recorrido, Muriel puede hablar con conocimiento de cómo influye el asunto de las subvenciones a la Cultura en la postura que adoptan los profesionales de cara a la galería: «Todos sabemos que si rezas más en un partido, normalmente, cuando ese partido está en el poder, vas a tener más suerte».

El actor ha hablado con OKDIARIO, entre otras cosas, de las palabras de su compañero de reparto, Fernando Tejero. El intérprete declaró hace poco el «miedo» que existe en el sector a que, con un cambio de Gobierno, desaparezcan las subvenciones a la Cultura. «En su día, Vox dijo que si salían ellos, los actores nos íbamos a cagar porque se iban a acabar las subvenciones». Por esa razón, Tejero entiende que sus compañeros no se pronuncian tanto sobre asuntos políticos respecto a otros años, porque «hay un miedo generalizado a no trabajar».

Daniel Muriel comprende a qué se refiere Fernando Tejero, «súper amigo» suyo, cuando habla de ese temor, y cree que «fue muy valiente al posicionarse». «Todos sabemos cómo son las políticas; todos sabemos que si rezas más en un partido o vas hacia un lado o hacia el otro, normalmente, cuando ese partido está en el poder, vas a tener más suerte. Por eso hay gente que no se posiciona», ha expresado.

Sin embargo, Muriel sí que ha matizado que la Cultura ha estado cuidada siempre, a su juicio, por todas las administraciones, independientemente del partido que esté al frente, a pesar de que en el imaginario colectivo siempre se asocie a un mismo color. «Yo creo que la Cultura va a estar ahí siempre y que tanto unos como otros la van a cuidar. Y así ha sido, creo, en tiempos pasados», ha aclarado.

Daniel Muriel sobre «la censura»

Lo que le interesa más de este asunto, detalla, es que «no haya un boicot a cierto tipo de Cultura, que no haya censura». De lo contrario, parecería que nos dirigimos «a tiempos medievales», lamenta. Y se extiende en este punto: «Todo se puede regular y hay que cuidarlo. Hay que tener cuidado con los límites, pero no llegar a censuras o a quitar funciones porque no sea lo que tú crees que hay que ver. En la diversidad está la maravilla, que cada escoja lo que quiera». A nivel personal, confiesa que «nunca ha sentido ese temor» de que se le etiquete de una u otra forma, aunque reconoce que «sí es verdad que da que pensar».

En Los perseguidos, el personaje de Daniel Muriel vive a la sombra de la política como mano derecha del ministro de Interior. En los titulares de los medios, a diario, ha tenido en quién inspirarse para construirlo. «¿De la actualidad? ¿Cualquiera?», bromea: «Estamos viviendo tiempos muy complicados». Aunque prefirió buscar esa inspiración en otro terreno, en el de la propia ficción, donde también hay «esa cosa oscura» del ámbito político, como en House of Cards. «Son estos personajes que no te lo dicen todo por delante. Es muy divertido jugar a tener ese poder», añade.

Como dijo al presentar la serie, que utiliza todo tipo de recursos sonoros sin utilizar sonido digital, sino artesanal, «la mejor IA está en la cabeza» del oyente. Eso no evita que guarde cierto recelo a esa tecnología que puede ser tan buena como amenazante, también para su profesión. «Algo tan apabullante siempre da un poco de miedo. No hay que rechazarla, pero hay que regularla. No debería sustuirnos. Yo pongo mi alma en mi trabajo y eso una IA no lo va a hacer nunca. Eso no quita que, cuando llega algo así, digas ‘¡Dios! ¿De qué voy a trabajar?’», plantea.

El alma también la ha puesto en este nuevo proyecto que demuestra que deben «existir todo tipo de formatos». Una ficción sonora que, a la vez que entretiene, permite «parar en este mundo en el que vivimos, con tanto ruido y caos fuera». «Algo como esto te libra de las pantallas, cierras los ojos y escuchas. Y la historia se crea sola en tu cabeza. Es brutal», explica sobre la serie, disponible en Onda Cero y en Atresplayer.