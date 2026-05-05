Atresmedia lanza la mayor producción de una serie en audio en español: el thriller sobre corrupción ‘Los perseguidos’

Todavía queda mucho por experimentar en la ficción, y no necesariamente de la mano de la Inteligencia Artificial: Atresmedia estrena este miércoles la serie Los perseguidos, la mayor producción de audio en español que aborda la corrupción política con un reconocido elenco. Los perseguidos tiene un valor revolucionario incuestionable: el de despertar en el consumidor, aturdido por la tecnología, la esencia de imaginar, y el de mantener sus sentidos alerta sin que la concentración suponga un esfuerzo.

Los perseguidos está basada en la novela homónima de Fernando Benzo (premio Azorín 2003). Una adaptación ambiciosa con una efectiva narrativa, impulsada también por el gran despliegue técnico y los nombres del reparto. Compuesta por 8 capítulos de unos 20 minutos, la serie se ha grabado con Dolby Atmos, es decir, con una tecnología que permite al oyente vivir una experiencia inmersiva con sólo unos auriculares. Sin embargo, el equipo, liderado por Pablo Lara, no ha buscado el camino fácil del sonido digital: la serie rezuma trabajo artesanal.

Los sonidos que recrean el ambiente de cualquier escena son 100% reales. Así, incluso el ruido que genera el motor de un Seat 124 en una persecución se grabó en un polígono industrial, «haciendo el cafre y grabando las palancas de cambio», ha explicado el director Pablo Lara en la presentación.

«Habría sido más sencillo hacerlo en digital, pero no habría sonado igual», ha matizado Lara, y con su comentario ha provocado una espontánea reacción de Salva Reina, uno de los protagonistas: «¡No hay derecho a que los coches sean de verdad y las cervezas vasos de agua!». La textura de los billetes, la calada a un cigarro, la escritura de un bolígrafo deslizándose sobre el papel… Los detalles que parecen insignificantes en una serie en pantalla, cobran un peso inimaginable en esta sonora con la que, a su término, es fácil olvidar que todo ha sido un audio.

La historia es tan inmersiva que el oyente es capaz de identificar el ánimo con el que un personaje entra en escena sólo por la intensidad de sus pasos, o por dónde, exactamente, se produce el choque de un accidente en el que un coche embiste a otro. El resto de matices que completa esa atmósfera envolvente es cosa de los actores, que llevan el gran peso de la serie. Y, en este caso, con un único instrumento: el 100% de la eficacia interpretativa se concentra en la voz. Con ella tienen que captar y transmitir todo para construir personajes en dos capas, es decir, para una historia contada en dos tiempos.

Natalia Huarte y Salva Reina, los protagonistas, junto a María Hervás, Víctor Clavijo, Israel Elejalde, Nacho Fresneda, Fernando Tejero o Daniel Muriel, entre otros muchos, se vuelven omnipresentes. A ellos se unen otros jóvenes que, arropados por figuras consolidadas, elevan el nivel de la narrativa. El conjunto, con la base de un sólido guion, da como resultado un relato con un ritmo siempre activo.

De qué va ‘Los perseguidos’

Daniela Lozano (Natalia Huarte) es una periodista que decide no conformarse con la versión oficial sobre la muerte de su pareja. Lo que comienza como una sospecha personal se convierte en una investigación que la arrastra hacia un entramado criminal de enorme alcance, donde confluyen policías corruptos, capos de la mafia internacional y las más altas esferas del poder político, incluido el ministro del Interior. En esta huida hacia la verdad, Daniela contará con Peyo (Salva Reina), un expresidiario marcado por la traición.

Los perseguidos estrena sus dos primeros capítulos este miércoles, en la web y la aplicación de Onda Cero y en AtresPlayer, y añadirá un nuevo capítulo cada semana de esta serie de Onda Cero Podcast y Break The Format.