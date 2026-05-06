Natalia Huarte: «Aunque los tiempos estén difíciles, no perdamos la esperanza en el periodismo»

Natalia Huarte ha comprobado en primera persona cómo el poder puede corromper a los políticos, y lo ha hecho a través de Daniela, una periodista de investigación que no se conforma con versiones oficiales en Los perseguidos. Es la protagonista de la mayor producción de audio en español que aborda la corrupción política con un reconocido elenco. Atresmedia estrena este miércoles la serie Los perseguidos.

La actualidad de la política española y de cómo el periodismo está fiscalizando el poder ha sido una inspiración para meterse en un mundo de corruptelas. «Tenemos en las noticias tantas referencias y escuchas cosas en tantos lugares, también ves cómo los periodistas tienen que brear cada día en las entrevistas, cómo tienen que llegar a los sitios, a las ruedas de prensa… Sin querer, tienes un montón de referentes dentro de ti», ha explicado la actriz a OKDIARIO. «No es que haya escogido a alguien concreto» en el que inspirarse para su personaje, pero sí que han existido «esas voces como dentro» de sí misma.

Tras trabajar el personaje de una periodista de investigación, puede entender un poco más «la vocación», una «pasión» que entiende como actriz, y «la misión» del oficio. «Con las redes sociales, donde hay tantas noticias falsas, y con algunos periodistas que no se han formado como tal, los que tengáis la vocación y sintáis que tenéis cosas que contar para sacar la verdad, intentad decirla en el mundo, no os rindáis con eso», pide. Y confía: «Aunque los tiempos estén difíciles, no perdamos la esperanza en esa motivación, porque si no, no sé dónde vamos a llegar».

Esa es la actitud de su personaje. «Mujeres como ella, con esa fuerza, con ese arranque, a veces un poco kamikaze, es lo que a veces necesitamos. Es maravilloso que esté en boca de una mujer en esta serie», cuenta Natalia Huarte, que ha conseguido en Los perseguidos trasladar todas las sensaciones de Daniela con el único instrumento de la voz. Y sólo con eso, el oyente entra en la historia.

Los perseguidos está basada en la novela homónima de Fernando Benzo (premio Azorín 2003). Una adaptación ambiciosa con una efectiva narrativa, impulsada también por el gran despliegue técnico y los nombres del reparto. Compuesta por 8 capítulos de unos 20 minutos, la serie se ha grabado con Dolby Atmos, es decir, con una tecnología que permite al oyente vivir una experiencia inmersiva con sólo unos auriculares, pero con sonidos completamente reales, artesanales.

La serie estrena sus dos primeros capítulos este miércoles, en la web y la aplicación de Onda Cero y en AtresPlayer, y añadirá un nuevo capítulo cada semana.