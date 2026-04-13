Fernando Tejero dice que los actores no se posicionan políticamente por las subvenciones al cine: «Hay miedo»

Fernando Tejero ha hablado largo y tendido sobre política en laSexta, donde el actor se ha referido a la ideología en relación a la industria del cine y a sus vínculos familiares con Vox. El intérprete asegura que las personalidades del mundo de la Cultura no se posicionan políticamente «tanto» como hace unos años porque «hay miedo» a que «quiten las subvenciones».

Al referirse a la gala de los Goya en la que fue reconocido como Mejor actor revelación, en 2003, Fernando Tejero ha recordado que en esa ceremonia lució una pegatina en la que apoyaba la libertad de expresión y condenaba el terrorismo. Su mensaje estaba motivado por la polémica sobre el documental La pelota vasca, la piel contra la piedra (Julio Medem), que recogía diferentes testimonios sobre ETA y el nacionalismo vasco, y utilizaba el juego de la pelota vasca como una metáfora visual. Se acusó al director de mostrarse «equidistante» y se le afeó que diera voz al nacionalismo más radical.

Al hilo de este asunto, Fernando Tejero ha hecho alusión al posicionamiento político habitual por parte de la Cultura. Según el actor, es cada vez menor porque «hay miedo». «Yo tengo miedo. He apoyado a Podemos y al PSOE, a la izquierda, y lo seguiré haciendo, si puedo. Pero cuidado con el momento en el que estamos, porque a veces hago teatro y te contrata el ayuntamiento, y si nos gobiernan algún día estos señores [Vox], igual no trabajo más», ha desarrollado.

En este sentido, el andaluz se ha referido directamente a la formación de Santiago Abascal. «En su día dijo que si salían ellos, los actores nos íbamos a cagar porque se iban a acabar las subvenciones». Por ello, entiende que sus compañeros no se pronuncian tanto sobre asuntos políticos respecto a otros años, porque «hay un miedo generalizado a no trabajar», ha reflexionado en Lo de Évole: «Ahora me cuestiono más cómo pronunciarme».

El ‘vínculo’ de Fernando Tejero con Vox