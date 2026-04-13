Fernando Tejero dice que los actores no se posicionan políticamente por las subvenciones al cine: «Hay miedo»
"Si nos gobiernan algún día estos señores, igual no trabajo más", ha dicho Fernando Tejero en alusión a Vox
Fernando Tejero ha hablado largo y tendido sobre política en laSexta, donde el actor se ha referido a la ideología en relación a la industria del cine y a sus vínculos familiares con Vox. El intérprete asegura que las personalidades del mundo de la Cultura no se posicionan políticamente «tanto» como hace unos años porque «hay miedo» a que «quiten las subvenciones».
Al referirse a la gala de los Goya en la que fue reconocido como Mejor actor revelación, en 2003, Fernando Tejero ha recordado que en esa ceremonia lució una pegatina en la que apoyaba la libertad de expresión y condenaba el terrorismo. Su mensaje estaba motivado por la polémica sobre el documental La pelota vasca, la piel contra la piedra (Julio Medem), que recogía diferentes testimonios sobre ETA y el nacionalismo vasco, y utilizaba el juego de la pelota vasca como una metáfora visual. Se acusó al director de mostrarse «equidistante» y se le afeó que diera voz al nacionalismo más radical.
Al hilo de este asunto, Fernando Tejero ha hecho alusión al posicionamiento político habitual por parte de la Cultura. Según el actor, es cada vez menor porque «hay miedo». «Yo tengo miedo. He apoyado a Podemos y al PSOE, a la izquierda, y lo seguiré haciendo, si puedo. Pero cuidado con el momento en el que estamos, porque a veces hago teatro y te contrata el ayuntamiento, y si nos gobiernan algún día estos señores [Vox], igual no trabajo más», ha desarrollado.
En este sentido, el andaluz se ha referido directamente a la formación de Santiago Abascal. «En su día dijo que si salían ellos, los actores nos íbamos a cagar porque se iban a acabar las subvenciones». Por ello, entiende que sus compañeros no se pronuncian tanto sobre asuntos políticos respecto a otros años, porque «hay un miedo generalizado a no trabajar», ha reflexionado en Lo de Évole: «Ahora me cuestiono más cómo pronunciarme».
El ‘vínculo’ de Fernando Tejero con Vox
Además, el actor reconoce que ha gestionado «mal» a veces la expresión de sus opiniones. Así, ha mencionado uno de los insultos que recibió en redes por ser uno de los intelectuales que firmó el manifiesto en el que se pedía en 2016 una coalición de PSOE, Podemos e IU.
«Me dijeron en Twitter: ‘¿Fernando Tejero un intelectual? El maricón éste, inculto, rojo de mierda, que ojalá se muerda de sida’. Te puedes meter con mi trabajo, ¿pero con mi vida personal? Yo tengo una familia. Escribí: ‘Soy de Podemos, soy maricón y el que me falte al respeto que me coma el rabo. Salió en el telediario», ha relatado.
Por otro lado, el actor ha contado que es el único de izquierdas en su familia, donde «era la oveja negra», aunque se «consideraba la blanca». De hecho, su hermano era concejal de Vox en Córdoba y, como anécdota, ha revelado que su abuelo se llamaba Antonio Tejero Molina, exactamente igual que el autor del 23-F. «Sabina me dijo ‘has dignificado el apellido Tejero’», ha bromeado.
«Si nos gobiernan algunos señores, igual no trabajo más». #LoDeFernandoTejero pic.twitter.com/AkPvfXkas8
— Lo de Évole (@LoDeEvole) April 12, 2026
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