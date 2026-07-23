Mourinho prepara la táctica y el balón parado del Real Madrid

El Real Madrid de José Mourinho sigue trabajando intensamente en pretemporada. Aunque todavía no cuenta con todos sus efectivos, el técnico portugués ya ha comenzado a sentar las bases de lo que será su Madrid en esta segunda etapa. Este jueves, los blancos llevaron a cabo su cuarto día de entrenamientos de la segunda semana de pretemporada, donde trabajaron las acciones de estrategia.

Mourinho arrancó la sesión con trabajo en el gimnasio con todos los futbolistas que tenía disponibles. Valverde ha sido el último en sumarse a los entrenamientos con el grupo tras regresar de sus vacaciones después del Mundial. El uruguayo es el primer mundialista que se pone a las órdenes de Mou, y lo hace como primer capitán. Este año, el centrocampista dará un salto en el vestuario y llevará el brazalete de capitán.

A continuación, comenzó el trabajo sobre el césped con los jugadores del primer equipo disponibles y un grupo de canteranos. Los futbolistas empezaron realizando ejercicios de posesión y después llevaron a cabo trabajo táctico y acciones a balón parado. Para terminar, completaron ejercicios de finalización.

La estrategia fue uno de los pilares de la primera era de José Mourinho en el Real Madrid. Y quiere que lo sea también en esta segunda etapa en el club blanco. El técnico ha comenzado a preparar esas acciones de estrategia, a balón parado, que son fundamentales para desatascar cualquier partido. De hecho, en una jugada de estrategia fue como llegó el gol de Anatoliy Trubin en el Benfica-Real Madrid con Mou en el banquillo lisboeta. Un tanto que permitió a los portugueses meterse entre los 24 mejores.

Ahora, Mourinho quiere implantar de nuevo su idea y su estrategia en el Real Madrid. Ha dado las primeras pinceladas, pero hasta que no tenga el equipo completo no se verán los resultados de su trabajo. En lo que respecta a los lesionados, Mendy, Militao y Rodrygo siguen con sus procesos de recuperación.