El renacer del capitán: Valverde vuelve para liderar al Real Madrid «muy motivado»

Hay cumpleaños que se celebran con una tarta. Otros, con un regalo. Federico Valverde festeja el suyo volviendo al trabajo como capitán del Real Madrid. Hace apenas unos meses parecía imposible imaginar este escenario. El uruguayo llegó a tener su futuro seriamente comprometido después del gravísimo incidente protagonizado con Aurélien Tchouaméni en Valdebebas, un episodio que provocó una sanción histórica del club y que le hizo tocar fondo. Ahora, sin embargo, comienza una nueva temporada con el brazalete en el brazo, el respaldo absoluto de José Mourinho y la oportunidad de volver a ser el futbolista que conquistó al madridismo.

Porque nadie ha vivido una montaña rusa tan pronunciada como Valverde durante el último año. De ser uno de los jugadores más queridos por la afición, pasó a quedar en el centro de todas las miradas tras lo sucedido en el vestuario. El Real Madrid llegó incluso a replantearse su continuidad y durante unos días dejó de ser intocable. Se valoró escuchar ofertas por él y su capitanía quedó en el aire. Era el momento más delicado desde que aterrizó en el Santiago Bernabéu.

Pero el fútbol siempre concede una segunda oportunidad a los que saben levantarse. Y Valverde la aprovechó. Primero, asumiendo su error; después, recuperando poco a poco la confianza del club y, finalmente, encontrando en José Mourinho a su principal defensor. El técnico portugués nunca dudó de que el uruguayo debía seguir siendo uno de los pilares del proyecto. Su mensaje a la dirección deportiva fue claro: no concebía un Real Madrid sin Valverde.

Mourinho recupera a su soldado

El entrenador portugués ve en el internacional uruguayo todo lo que quiere para su nuevo Real Madrid. Intensidad, agresividad, sacrificio, liderazgo y una capacidad física que muy pocos futbolistas poseen en el fútbol mundial. Mourinho está convencido de que puede recuperar aquella versión de Valverde que dominaba los grandes partidos, rompía líneas conduciendo desde el centro del campo y aparecía en todas las zonas del campo con una naturalidad asombrosa.

También le ha pedido una cosa: canalizar esa competitividad. El portugués quiere que sea un líder, pero desde el ejemplo y el rendimiento. Que arrastre al vestuario con su fútbol y no con la tensión que, en determinados momentos de la pasada temporada, terminó por pasarle factura. Ese aprendizaje forma parte del proceso de madurez que el propio futbolista ha asumido durante los últimos meses.

El año de la redención

Ahora comienza una temporada completamente distinta. Valverde vuelve con el brazalete, con la confianza del entrenador y con la responsabilidad de convertirse en la referencia del nuevo proyecto. Ya no tendrá que demostrar que es un gran futbolista. Eso nunca estuvo en duda. Lo que debe confirmar es que ha aprendido de los errores que casi cambian su historia en el Real Madrid.

El destino ha querido que ese nuevo comienzo llegue precisamente el día de su cumpleaños. Un punto de partida simbólico para un futbolista que ha pasado de mirar de frente la puerta de salida a liderar el vestuario del club más grande del mundo. Hace unos meses necesitaba pedir perdón. Hoy vuelve a Valdebebas como capitán del Real Madrid. Y esa, probablemente, es la mejor prueba de que su historia en el Bernabéu está lejos de haber terminado.