El Real Madrid acelera por Hifi

El Real Madrid ha dado un acelerón recientemente para cerrar el fichaje de Nadir Hifi. El club blanco ve en el francés, máximo anotador de la Euroliga y uno de los jugadores más atractivos del viejo continente, al ‘2’ manejador y, sobre todo, tirador que demanda Sergio Scariolo desde su llegada el pasado verano. Y, a decir verdad, desempeña un rol en el Paris Basketball que el equipo blanco lleva echando de menos toda la temporada.

La directiva madridista, junto a la plantilla, viajó a la capital de Francia hace menos de un mes con motivo del partido de la jornada 25 de la Euroliga entre el Paris Basketball y el Real Madrid y la realidad es que regresó contenta tras tantear el traspaso de Hifi. Hubo reunión con sus agentes y con el equipo parisino y el feedback fue bastante positivo.

Aunque la gran traba de la operación era que sólo tiene cláusula de salida para franquicias NBA y su largo contrato en París (hasta 2028), el Real Madrid ofreció sus argumentos para convencer a ambas partes y la respuesta va encaminada a unas negociaciones que pueden ser prósperas. El fichaje no está ni mucho menos cerrado, pero los dos clubes ya han hablado de cantidades y el precio de un posible traspaso no sería tan alto como se venía estipulando.

Eso sí, se mantendría en su hipotético contrato esa cláusula de rescisión en caso de que se le presentase la oportunidad de la NBA, como ocurrió en el verano de 2024 con Guerschon Yabusele (cuyos agentes son los mismos que los de Hifi). El escolta francés de procedencia argelina es, como decimos, uno de los jugadores más cotizados de la actual Euroliga.

Hifi, sensación en Europa

Con 23 años y una altura de 1,91 metros, su promedio es de 19,5 por partido en 22 minutos, 2,4 rebotes y 3,7 asistencias. Así todo, el internacional con Francia, selección con la que disputó el último Eurobasket, parece la pieza perfecta para ensamblar el puzle de este complejo Real Madrid en el que los ‘2’ puros no acaban de funcionarle a Scariolo.

El técnico italiano, que preguntado por el posible fichaje de un escolta antes del cierre de mercado Euroliga afirmó que era «un discurso antiguo», comenzó la temporada saliendo a los partidos con Alberto Abalde en esa demarcación y desde la Copa del Rey es Sergio Llull quien parte en el quinteto inicial. Con el paso de los minutos, hablamos de duelos importantes, les alterna con Andrés Feliz y Théo Maledon, dos bases puros, y suele concluirlos con el francés de ‘2’ y Facu Campazzo en la dirección.

Ni antes ni después David Krämer, prácticamente inutilizado en el Real Madrid hasta el momento, salvo en ACB, y cuyo panorama en el club es poco alentador teniendo en cuenta que sólo firmó por una temporada. Su salario no es ni mucho menos de los más elevados de la plantilla, pero la posible llegada de Hifi le dejaría prácticamente sin hueco en el equipo.

Reválida en París

Por si el Real Madrid hubiese necesitado confirmar in situ la valía de Hifi, el francés se proclamó el MVP en la visita de los blancos al Paris Basketball con 21 puntos, cuatro triples con 50% de acierto y 17 de valoración. Antes del encuentro habló con varios jugadores madridistas y tras el mismo se fotografió con Campazzo tras intercambiar las camisetas.

Así, corrigió la imagen que dejó un mes antes en el Palacio de los Deportes, donde acabó expulsado y a patadas con las sillas del banquillo, pero hasta en una de sus peores actuaciones en la competición aportó 11 tantos a su equipo. La relevación europea, más cerca de Valdebebas…