El Real Madrid quiere atar al MVP de la Minicopa con la fórmula Doncic

El Real Madrid quiere atar en corto al MVP de la Minicopa Endesa. Mason Broyles, invitado por el infantil del equipo blanco para jugar el torneo que cada año coincide con la celebración de la Copa del Rey, brilló en Valencia tras viajar directamente desde Estados Unidos la semana pasada y terminó coronándose como el mejor jugador.

Su brutal irrupción y sobre todo sus grandes actuaciones en el Clásico en semifinales y en la final del Roig Arena contra el anfitrión, Valencia Basket, colocan su nombre como prioritario en la agenda madridista. Broyles, escolta estadounidense de 1,88 metros, fue clave para la conquista del título por parte del Real Madrid después de dos años de dominio.

El jugador del All Ohio promedió 15,2 puntos, 7,6 rebotes y 2,6 asistencias para 20,6 de valoración en la Minicopa, jugó más de media hora en la final, en la que firmó 18 tantos, 10 capturas y 33 créditos, unos números con los que puso el broche dorado a su actuación en el torneo y le hicieron colarse en el quinteto ideal y llevarse el MVP en su segunda experiencia en el baloncesto español.

Pero realmente al club necesitó muy pocos minutos para darse cuenta de que se quería lanzar a por su fichaje. Para traer a Broyles a la cantera, el Real Madrid debería aplicar la misma fórmula que con Luka Doncic, al que incorporó también como invitado para la Minicopa de 2012 desde el Olimpia de Liubliana (Eslovenia) y tras un breve regreso se lo quedó en propiedad a la siguiente temporada, en la que se proclamó el MVP del torneo de infantiles.

Broyles, segunda vez en España

El de Broyles no es el único caso reciente en el que un invitado acaba convirtiéndose la sensación. El puertorriqueño Felipe Quiñones en 2022 y el maliense Mahamadou Landoure un año después –éste sí se quedó en el Real Madrid– deslumbraron en la Minicopa como invitados y ambos fueron los MVP de sus respectivas ediciones.

De conseguir el fichaje de Broyles sería otro gran acierto de la sección de baloncesto madridista, que recientemente incorporó a Rhys Selby Robinson (californiano de 16 años) y además cooperó en su proceso de obtener la nacionalidad española, algo que se debe valorar como un triunfo de la Federación.

El caso de Mason es distinto, ya que es dos años menor. Como decimos, su participación en la Minicopa no era su primera vez en España, ya que en abril de 2025 jugó un torneo en Casteldefells organizado por la FIBA sub-13 en el que también ocupó el puesto de escolta en el mejor quinteto tras promediar 26,2 puntos, 11,3 rebotes y 3,5 asistencias para 31,5 de valoración.

La operación no va a ser sencilla, ya que en cuestión de 10 días el jugador ha viajado, jugado y reinado en Valencia y ahora debe volver al All Ohio hasta final de temporada. El plan es que, al igual que Doncic en su momento, regrese en verano para continuar su formación en Valdebebas y pueda explotar en el futuro vestido de blanco.