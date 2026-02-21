El Real Madrid acaba con el dominio del Barcelona en la Minicopa y se planta en la final

El Real Madrid terminó con el dominio del Barcelona en la Minicopa Endesa este sábado al ganar el Clásico y meterse en la final que jugará este domingo en el Roig Arena, no en la Fonteta como hasta ahora, contra Valencia Basket o Gran Canaria (65-58). El filial madridista superó al del Barça, campeón de las dos últimas ediciones, ambas con victorias ante los blancos en el partido por el título, y la generación liderada por Gael Gómez, Samba Coulibaly, Mousa Balla Traoré, Aziz y el recién incorporado desde Estados Unidos Mason Broyles (al que se quiere quedar el club) buscará recuperar la corona con el décimo título de infantiles.

La Minicopa vivía su gran cita hasta el momento y la tribuna principal de la Fonteta se llenaba de leyendas de uno y otro equipo. Felipe Reyes y Juan Carlos Navarro, directivos de Real Madrid y Barcelona respectivamente, Antonio Martín, presidente de la ACB y ex jugador del equipo blanco, Audie Norris e incluso Chus Mateo, seleccionador de España, no perdieron ojo al Clásico de infantiles.

Y lo que vieron fue un partido dominado por el Real Madrid de principio a fin.