‘De Viernes’ confirma a sus invitados para hoy, viernes 4 de septiembre

De Viernes, poco a poco y con el paso de los años, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más está dando que hablar en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que el equipo capitaneado por Santi Acosta y Bea Archidona hace un trabajo profundamente sorprendente para contar con los testimonios más buscados de la prensa del corazón. Después de un mes de descanso para que pudieran disfrutar del verano, los trabajadores de este programa han regresado con las pilas cargadas. Así pues, es el momento más que perfecto para conocer la lista completa de invitados de De Viernes prevista para hoy, viernes 4 de septiembre.

Anabel Pantoja

La sobrina de Isabel Pantoja se sincerará sobre su maternidad y las dificultades que ha atravesado en los últimos meses con David Rodríguez, su actual pareja. Entre otras cuestiones, reconocerá que no ha sido un proceso sencillo: «Ha sido muy duro. Se nos ha cuestionado como padres». Todo ello mientras se sincerará sobre su relación sentimental y cómo ha evolucionado a lo largo de los años: «No daban un duro por nosotros, pero seguimos, aunque no es todo del color de rosa».

Lejos de que todo quede ahí, durante su paso por el programa, Anabel Pantoja explicará la razón por la que ha decidido mudarse a Sevilla: «Hay un motivo que voy a contar este viernes». Por si fuera poco, abordará muchas cuestiones que tienen relación con su familia: desde la muerte de su padre Bernardo Pantoja hasta la reconciliación entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja, pasando por Pinocho, el hombre que asegura ser su hermanastro.

Colate Vallejo-Nágera

El empresario dará todos los detalles sobre el nuevo capítulo de la intensa y larga batalla judicial que mantiene con Paulina Rubio, principalmente por el hijo que tienen en común. Debemos tener en cuenta que este conflicto judicial lleva prolongándose desde hace años y ha estado marcado por un sinfín de procedimientos en torno a la custodia del pequeño.

Ahora, después de la última sentencia recibida, Colate visita De Viernes para explicar cómo se siente, puesto que el resultado de la misma le ha dejado profundamente destrozado: «Estoy mal y llevo 14 años así. Mi hijo quiere vivir en España y no le dejan». Por lo tanto, no solamente se pronunciará sobre esta resolución judicial, sino también sobre cómo está viviendo la familia todo lo que está ocurriendo.

María Ángeles González

La ex presidenta del club de fans de Isabel Pantoja, que a su vez fue una de las personas más cercanas a la artista durante años, se sincerará sobre el motivo por el que se distanció de la tonadillera. De esta forma, va a poner el foco en Agustín Pantoja, puesto que, según su testimonio, tuvo un papel fundamental a la hora de provocar el deterioro entre ambas.

Este testimonio ofrecerá una nueva visión sobre Isabel Pantoja, puesto que se trata de alguien que, durante muchos años, tuvo la oportunidad de conocer muy de cerca la trayectoria de la artista. Pero no solamente eso, puesto que, aa su vez, también estuvo muy vinculada al entorno de sus más fieles seguidores.

No te pierdas la nueva entrega de De Viernes, programa presentado por Bea Archidona y Santi Acosta, esta noche, a partir de las 21:45 horas (una hora menos en las Islas Canarias), en Telecinco.