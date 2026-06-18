La curiosa reacción de Isa Pantoja a la campaña de Irene Rosales y su polémica con Kiko Rivera

Durante los últimos días, el nombre de Irene Rosales ha estado en boca de todos. Y es que la ex mujer de Kiko Rivera ha decidido colaborar con una conocida marca de aperitivos. Hasta aquí, todo bien. Pero el motivo por el que está siendo aplaudida por el público es que, probablemente, estamos siendo testigos de una de las campañas publicitarias más ingeniosas de los últimos años. Pues, teniendo en cuenta el contexto que une a ambas celebridades, no es de extrañar que la frase del eslogan haya pillado a todos por sorpresa. «Un mix con un mal kiko es un mal mix. Elige Grefusa mix, elige el mejor kiko», dice Rosales en el anuncio. Pero, ¿qué opina su ex cuñada, Isa Pantoja, al respecto?

Debido a la viralidad del anuncio, Kiko Rivera no ha dudado en pronunciarse en sus redes sociales. Mediante un extenso comunicado, el hijo de Isabel Pantoja se ha mostrado muy molesto con la madre de sus hijas. «La vida que tienes hoy es gracias a haberte comido un kiko», escribió. Pero, lejos de quedar aquí, el DJ añadió un par de comentarios al respecto que fueron bastante desafortunados. «No le da la mente para más», dijo sobre ella.

Isa Pantoja se sincera: «Es muy bueno, muy bueno»

Los que fueron pareja sentimental durante años se encuentran en una batalla de reproches pública. Y es que el anuncio de Irene Rosales ha herido el ego del DJ. Teniendo esto en cuenta, los medios de comunicación han tenido la oportunidad de hablar con Isa Pantoja, la hermana de Rivera. Los hermanos se han dicho de todo públicamente y han confesado que tienen un trato muy tenso.

Por ello, dadas las circunstancias, no es de extrañar que la joven haya apostado por estar del lado de Irene Rosales. «Me estoy riendo, pero no me hizo nada de gracia, viniendo de él no me extraña nada de nada», dijo a Europa Press. «Con lo chistoso que es él y eso, qué raro que se lo haya tomado a mal», ha señalado con ironía.

«Es gracioso, sí. Es muy bueno, muy bueno», ha añadido. Y es que Isa Pantoja está viendo esta polémica desde el otro lado y lo hace con mucho humor. Respecto al comunicado emitido por su hermano, Pantoja ha indicado que no le parecieron correctas sus palabras. Eso sí, a pesar de haber dado su punto de vista, la joven intentó mantener un margen.

Irene Rosales se pronuncia en ‘El tiempo justo’

Dada la polémica generada con su anuncio, Irene Rosales quiso sincerarse en El tiempo justo. «Si soy una persona conocida es por él, pero si lo soy es para lo malo y para lo bueno, que para ser la cornuda de España también me lo he comido», dijo. Asimismo, tiene claro que Kiko Rivera lo que quiere es que ella le responda para dar inicio a un nuevo enfrentamiento y, con ello, a más exclusivas en televisión.

«Estoy guerrera, pero no voy a entrar a hundirle a él, solo a responder. Quiere hundirme e ir a por todas, pero no voy a entrar», dijo. «Estoy de acuerdo con las palabras que dice, que la mente no me da para más. Mi mente ha empezado a funcionar una vez que tomé la decisión de separarme», sentenció en el programa.