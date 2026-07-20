Marc Cucurella fue uno de los protagonistas de la celebración de la selección española en su visita al Palacio de la Zarzuela. El jugador del Real Madrid soltó en voz alta un «Viva España» en los momentos previos a fotografiarse con el Rey Felipe VI y la Familia Real desatando las risas de sus compañeros. El lateral zurdo de España demostró que es uno de los más queridos en el vestuario de la Selección.