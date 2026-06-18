El Mundial de Messi peligra: su padre, ingresado en estado grave

Malas noticias para Leo Messi. Tan solo unas horas después de comenzar el que será su último Mundial, el jugador ha recibido un duro golpe personal. Y es que su padre ha sido ingresado de urgencia por un complicado problema de salud. Así lo ha confirmado el periodista Eduardo Feinmannen desde el programa Radio Mitre, donde ha explicado que las lágrimas que protagonizó el jugador tras meter su primer gol en el campeonato se debían al delicado estado de su progenitor.

«Hace tiempo, varios meses, desde el año pasado concretamente, que Jorge Messi tiene un problema bastante grave de salud. No está bien. Esta semana hubo algunas situaciones que empeoraron un poquito más el estado de salud. Y Messi está sufriendo esa cuestión interna, como todo ser humano», comentaba el comunicador.

Se puso a llorar después del gol. Me rompe en mil pedazos. pic.twitter.com/EiIbpFLJpO — Messias (@Messias30_) June 17, 2026

Con estas nuevas informaciones, ha quedado aclarado el motivo que había detrás de las virales lágrimas de Messi tras marcar su primer tanto en el Mundial 2026. Y es que, aunque muchos pensaron que podría ser por una cuestión deportiva— teniendo en cuenta que es la última vez que participará en este gran evento— lo cierto es que todo estaba relacionado con la gravedad de la salud de su padre.

Por el momento, Messi ni ningún miembro de su familia se ha pronunciado al respecto, por lo que el diagnóstico médico de Jorge Messi continúa siendo toda una incógnita. Por ahora, el jugador de la selección argentina se ha limitado a confirmar que sus lágrimas «eran totalmente ajenas a lo deportivo» y que «había pasado unos días difíciles y complicados». «Agradecido a toda la delegación, a mis compañeros, porque como siempre estuvieron al lado mío, me dieron mucha fuerza para que esté bien», confesó.

*Texto en elaboración*