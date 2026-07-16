Elena Rivera y Maxi Iglesias protagonizarán ‘La dama del norte’, la primera serie de Daniel Écija con Netflix

Netflix ha dado luz verde a La dama del norte, la primera serie en la plataforma de Daniel Écija -responsable de muchas de las ficciones más legendarias de la televisión en abierto-, que estará protagonizada por Maxi Iglesias y Elena Rivera. La dama del norte se inspira en la novela homónima de Ulises Bértolo y en la historia real de Ana Garrido.

Los escenarios de la serie serán Galicia, Oporto y Madrid, donde ya ha arrancado el rodaje. La dama del norte relata el pasado de una joven (Diana) que huye a Madrid, tras haber estado al frente de uno de los cárteles más crueles de los noventa en España. El poder de Diana, que se hace respetar en un mundo de hombres, peligra cuando tropieza con el detective Medina, con el que surge un vínculo especial.

El personaje de Diana se basa en el de la narcotraficante real Ana Garrido, la responsable del mayor alijo de cocaína incautado en España en la década de los noventa, también el mayor decomisado en Europa. Garrido era conocida en el mundo del narcotráfico con el alias de La rubia o La reina del norte, aunque nunca se llegó a publicar una foto de ella. Fue condenada a 30 años de cárcel.

La serie producida por Good Mood (Mediawan) estará dirigida por Esteban Crespo (Amar) y Oskar Santos (El mal ajeno). Daniel Écija -responsable de míticas series de éxito como Periodistas, Médico de familia, 7 vidas, Un paso adelante, El Internado o Los Serrano- será el productor ejecutivo de La dama del norte, junto a Andrés Arriaga, Javier Lorenzo y Ana Gómez. Los guiones de los 8 episodios de la nueva serie española de Netflix estarán firmados por Écija, Pablo Fajardo, Andrés Martín Soto, Ignacio Campón y Olga Salvador. Daniel Aranyó se encargará de la dirección de fotografía.

En lo que respecta al reparto, estará encabezado por Elena Rivera y Maxi Iglesias, y completan el elenco Laura Weissmahr, Lola Rodríguez, Myriam Gallego y Óscar de la Fuente, entre otros.

Los ‘antecedentes’ de Elena Rivera en Netflix

El anuncio de la nueva serie de Elena Rivera en Netflix coincide con el éxito de otra de las ficciones que protagoniza la actriz, Perdiendo el juicio. Ésta última no se ha estrenado a nivel global ni se ha doblado en todos los territorios a los que ha llegado. Sin embargo, aun con esos dos hándicaps, Perdiendo el juicio se coló en el Top 10 global de series más vistas de habla no inglesa en Netflix, tras su emisión en abierto en Antena 3 con una buena acogida de la audiencia del prime time.

Además, más de un mes después de su llegada a Netflix, la producción de Atresmedia, en colaboración con Boomerang TV, sigue entre los contenidos más vistos de la plataforma en España, donde también ocupó el número 1. Elena Rivera tuvo, anteriormente, un éxito similar en la plataforma con Alba, una producción también de Atresmedia.