Antena 3 marca un hito: cuela ‘Perdiendo el juicio’ en el Top 10 global de series no inglesas más vistas de Netflix compitiendo en desventaja

Ni se ha estrenado a nivel global ni se ha doblado en todos los territorios a los que ha llegado y, aun así, Perdiendo el juicio ha logrado colarse en el Top 10 global de series más vistas de habla no inglesa en Netflix, tras su paso en abierto por Antena 3. La ficción protagonizada por Elena Rivera es también uno de los contenidos más vistos en España, donde ha ocupado el número 1.

Perdiendo el juicio llegó en 2025 a Atresplayer y en 2026 a la parrilla de Antena 3, donde tuvo una buena acogida de audiencia y se convirtió en la serie nacional más vista del prime time. La producción de Atresmedia, en colaboración con Boomerang TV, renovó por una segunda temporada, aunque aún se desconoce la fecha de estreno.

Bastaron 48 horas desde su entrada en el catálogo de Netflix para que Perdiendo el juicio encabezara la lista de las series más vistas en España, donde relegó a El testigo, la miniserie inspirada en el crimen de Rachel Nickell.

Más de 10 días después, la serie sigue en lo alto de la lista, sólo por detrás de Te encontraré (uno de los fenómenos de Harlan Coben) y Oasis, una ficción que encaja a las mil maravillas en los estándares de Netflix. Los suscriptores de la plataforma han dado ahora una nueva vida a Perdiendo el juicio, el thriller legal del momento.

La serie se centra en Amanda Torres, una prestigiosa abogada con TOC que tiene que empezar a construir desde cero su carrera tras un colapso en pleno juicio. Lejos de la élite judicial con la que se codeaba, tiene que defender a su propia hermana, acusada de asesinato.

Cada capítulo de la serie añade un nuevo caso judicial (algunos reales) a la trama principal, al estilo de Ally McBeal, en la que se inspiraron sus creadores (Susana López Rubio, Javier Holgado y Jaime Olías). Perdiendo el juicio es un procedimental que bebe de la ficción clásica y ofrece tramas, subtramas concluyentes, un personaje protagonista complejo, intriga en modo cluedo y matices cómicos.

No es la primera vez que una serie de Atresmedia y Boomerang TV consigue repercusión global en Netflix. De hecho, existen precedentes en los que también Elena Rivera fue la protagonista: Alba. La historia sobre una víctima de una violación grupal, adaptación del drama turco Fatmagül, estuvo 6 semanas en el Top 10 global de series de habla no inglesa, además de colarse también en el Top 10 de 70 países.

En el caso de Perdiendo el juicio, no se ha estrenado en todos los países en los que está disponible Netflix, y en algunos como Italia, Alemania o Brasil está disponible en versión original subtitulada.