Las cuentas consolidades de Grupo Atitlan correspondientes al ejercicio 2025 vuelven a presentar unos resultados positivos, en línea con la propuesta de creación de valor desarrollada en sus plataformas multisectoriales. De esta manera, la cifra de negocio consolidada alcanzó los 609 millones de euros (+102%) y el ebitda llegó a 70,5 millones (+156%), representando ambas magnitudes el crecimiento sostenido de las estrategias.

La incorporación de Grupo Gaviota en 2025 al perímetro de empresas gestionadas por Atitlan ha marcado los resultados del ejercicio. La compañía con sede en Sax (Alicante) es líder en la fabricación de equipamiento exterior del hogar (toldos, persianas, ventanas y cerramientos) y afronta una nueva etapa de expansión y consolidación, que ya ha dado lugar a adquisiciones estratégicas en el mercado nacional (Glass Madrid).

En su carta a los ‘stakeholders’ de Atitlan, los fundadores Roberto Centeno y Aritza Rodero destacan los avances como grupo “más sólido, más diversificado y más comprometido”. Estas características ponen en valor la capacidad de adaptación frente a un entorno complejo, definido por “las tensiones geopolíticas, la volatilidad de los mercados financieros y las incertidumbres en torno al comercio internacional”.

El modelo multisectorial construido durante dos décadas “ha vuelto a demostrar su solidez”. Esta apuesta estratégica permite que, sobre la base del área industrial/servicios, las plataformas de agricultura (ATGRO), inmobiliario (ATDI) y acuicultura (SEA EIGHT) que lidera Atitlan vayan construyendo valor de forma sostenible y responsable, hasta representar un grupo con más de 12.000 empleados y proyectos de escala global.

Entre los hitos alcanzados durante 2025, destaca el cierre del vehículo de 500 millones levantado junto a Banco Santander para invertir en el cultivo de superalimentos, que además de pistachos, uvas y pimientos, ha iniciado las primeras plantaciones de arándanos. Ese año también tuvo lugar la inauguración de la central de última generación de Sea Eight en Gijón para producir lenguado premium mediante tecnología de recirculación de agua.

Gran proyecto urbanístico en Valencia

Por su parte, ATDI ha conseguido impulsar la urbanización del PAI del Grao de Valencia, un ambicioso proyecto de regeneración urbana que afectará a 380.000 m2 para conectar el barrio marítimo con el centro urbano. Al mismo tiempo, se han formalizado alianzas para impulsar la promoción de vivienda asequible (Grupo Ática) y otro para explorar el formato ‘branded residences’ (Caledonian), demostrando la constante vocación de Atitlan por impulsar nuevos proyectos.

El crecimiento sostenido que demuestran los resultados de 2025 es el reflejo de la apuesta de Atitlan por un modelo basado en la gestión activa y diversificada. Estas señas de identidad han convertido al grupo en un referente del ‘mid- market’ español, donde es reconocido por su compromiso y por el impacto positivo en los territorios y sectores en los que opera, proyectándose como un socio fiable y de largo plazo para construir valor.