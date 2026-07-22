El supermercado donde puedes ahorrar más de 4.000 euros al año en Madrid, según un estudio de la OCU

Hacer la compra se ha convertido en una especie de prueba de resistencia para muchas familias, pero no tanto por lo que se compra, sino por lo que acaba costando. En los últimos años la cesta ha subido tanto que da igual si lo que compras es lo básico o algún extra, ya que todo está más caro. Y en ese contexto, hay un factor que pasa bastante desapercibido y que, sin embargo, pesa más de lo que parece, elegir bien al supermercado al que vas.

Porque no, no todos cuestan lo mismo y de hecho la diferencia entre uno y otro puede ser bastante considerable. Según un estudio de la OCU, elegir bien dónde hacer la compra puede suponer miles de euros al año. En el caso de Madrid, la diferencia de ahorro puede superar los 4.000 euros entre una opción y otra. Es una cifra que llama la atención, pero que se entiende ya que tiene que ver con cómo está distribuido el mercado y con lo mucho que cambian los precios de un establecimiento a otro.

El supermercado donde puedes ahorrar más de 4.000 euros al año en Madrid

No en todas las ciudades ocurre lo mismo. De hecho, uno de los datos más llamativos del estudio es precisamente que el margen de ahorro depende mucho de dónde vivas, y en Madrid es donde más se nota. La diferencia entre el supermercado más caro y el más barato puede superar los 4.000 euros al año en un hogar medio. No es una estimación teórica: sale de comparar una cesta completa de productos en distintos establecimientos. En cambio, hay ciudades donde ese esfuerzo apenas compensa. En Roquetas de Mar, por ejemplo, la diferencia no llega ni a los 250 euros anuales. Es decir, cambiar de supermercado allí tiene un impacto mucho menor. Eso explica por qué en algunas zonas merece la pena comparar precios y en otras no tanto.

Qué supermercados salen mejor parados en el estudio

El análisis no se queda sólo en ciudades. También señala qué cadenas tienden a ser más baratas y cuáles juegan en el lado contrario. A nivel nacional, los hipermercados Alcampo de Bonaire (Valencia) y Coia (Vigo) encabezan la lista de los más económicos. En cuanto a cadenas, destacan Supermercados Dani, Alcampo, Tifer y Family Cash como las opciones más asequibles. En el otro extremo aparecen nombres como Sorli Discau, Supercor o Sánchez Romero, donde los precios son, de media, más altos. Eso no significa que siempre sean más caros en todos los barrios o ciudades, pero sí marca una tendencia bastante clara.

Cómo se hizo el estudio

Para entender de dónde salen estas cifras, hay que fijarse en cómo se ha hecho el análisis. La OCU ha comparado precios en 718 supermercados repartidos en 183 ciudades, incluyendo también opciones online. La referencia es una cesta bastante amplia: 241 productos de 80 categorías distintas desde frutas, verduras, carne o pescado hasta productos envasados, bebidas o artículos de higiene. Además, no se trata solo de marcas blancas. También se incluyen marcas conocidas, lo que hace que el resultado se acerque más a lo que compra realmente una familia. Y con esos datos se calcula un índice que permite ver de forma rápida qué supermercados son más baratos y cuáles no.

La compra sigue subiendo aunque no tanto como antes

En cuanto a los precios, hay una ligera tregua, pero sin grandes alegrías. En 2025, la cesta de la compra ha subido de media un 2,5%. Es menos que en años anteriores, pero sigue siendo una subida. Eso sí, no afecta a todos los productos por igual. Los frescos siguen siendo los que más tiran hacia arriba. Las frutas y verduras han subido un 8,2%, la carne un 7% y el pescado un 3,4%. Los productos envasados, en cambio, apenas han subido un 0,8%. Pero eso no significa que todo esté estable. Hay productos concretos que se han disparado bastante.

Lo que más ha subido y lo que ha bajado

Aquí es donde se nota el desequilibrio si tenemos en cuenta que algunos productos han subido mucho en poco tiempo. El café, por ejemplo, más de un 54%. Los plátanos casi un 36%, los limones un 33% y los huevos cerca de un 30%. También el chocolate con leche ha subido con fuerza, rondando ese mismo porcentaje. Y en el lado contrario, hay caídas importantes destacando el aceite de oliva ha bajado más de un 50%, el azúcar alrededor de un 25% y el zumo de naranja más de un 20%.

Por qué elegir supermercado es casi tan importante como lo que compras

Al final, la conclusión es bastante sencilla y es que no todo depende de lo que metes en el carrito. También importa, y mucho, dónde lo haces. En ciudades como Madrid, donde hay muchas opciones y las diferencias son grandes, cambiar de supermercado puede tener un impacto real en la economía doméstica. No es una cuestión menor.

Por eso, desde la OCU insisten en que comparar precios sigue siendo clave. Y también en que hacen falta medidas que ayuden a contener el gasto, como mantener la rebaja del IVA en alimentos o reforzar los controles en la cadena alimentaria. Porque mientras los precios sigan moviéndose, cualquier margen de ahorro cuenta. Y, como demuestra el estudio, a veces ese margen está mucho más cerca de lo que parece.