El disparate de Peter Lim en el Valencia: gasta más en el nuevo técnico que en fichajes el pasado verano

Peter Lim está hundiendo al Valencia económica y deportivamente. En lo deportivo no hace falta decir mucho, los últimos resultados reflejan la mala situación en la que se encuentra el equipo. En verano no quiso gastarse dinero en fichajes para reforzar el equipo y ahora ha desembolsado más de lo que gastó en el pasado mercado de traspasos para fichar al nuevo entrenador. Otro disparate más que demuestra la mala gestión del magnate de Singapur.

Entre el despido de Rubén Baraja y la incorporación del nuevo entrenador, el Valencia se ha gastado casi ocho veces más de lo que pagaron por fichajes este verano. Los problemas económicos, y las restricciones del máximo accionista, hicieron que el club no pudiera ir al mercado con mucho margen. Dimitrievski llegó el primero para suplir a Mamardashvili, al que se le iba a dar salida, pero al final se quedó cedido tras venderle al Liverpool por 30 millones de euros. El macedonio llegó libre tras dejar el Rayo Vallecano.

La siguiente operación que se cerró fue la de Rafa Mir, al que el Pipo insistió en traer. Finalmente, tras varios intentos, esta vez sí se cerró la operación y el delantero regresó a Mestalla, convirtiéndose así en el segundo refuerzo para la 24-25. Pero no se gastaron ni un céntimo porque vino cedido por un año con opción de compra de 5 millones de euros. No sería hasta el mes de agosto cuando llegarían los siguientes refuerzos.

A pesar de las necesidades que tenía el equipo y las propuestas de Corona y Baraja, Peter Lim no accedía a traer a nadie más. Hasta el día 2 de agosto no llegó el siguiente refuerzo, Dani Gómez, también cedido procedente del Levante. Aunque en esta ocasión, el Valencia tuvo que abonar 150.000 euros por su cesión. Era la primera vez en todo el mercado que pagaban por un jugador.

El siguiente en aterrizar en la Capital del Turia tardó varias semanas. Luis Rioja fue anunciado el 22 de agosto y fue el único por el que pagaron un traspaso en todo el periodo de fichajes estival. Los ches llegaron a un acuerdo con el Alavés para su traspaso de 1,2 millones de euros más algún bonus por rendimiento, que sumado a los 150.000 que abonaron por Dani Gómez hacen 1,35 millones. Esto es todo lo que se gastó el club en fichajes el pasado verano, porque los últimos refuerzos: Caufriez, Barrenechea y Germán Valera llegaron en los dos últimos días de mercado en forma de cesión.

Operación entrenador: 10 millones

El despido de Rubén Baraja ha costado algo más de cinco millones de euros, como consecuencia del finiquito millonario que firmó el técnico cuando renovó. Pero eso no es todo. El fichaje del nuevo entrenador también le ha costado dinero al Valencia. Carlos Corberán es el elegido por Peter Lim para el banquillo. Pero estaba entrenando al West Bromwich Albion y tenía una cláusula de rescisión para salir.

Dicha cláusula es de 3 millones de euros, cantidad que ha tenido que abonar Peter Lim para fichar al técnico valenciano de Cheste, de 41 años. A diferencia de lo que pasó en verano, esta operación no tardó en cerrarse pese a la elevada cantidad que tenían que pagar. Es decir, la operación entre salarios, despidos y cláusulas de rescisión le ha costado al Valencia casi 10 millones de euros, casi ocho veces más de lo que se han gastado en fichajes el pasado verano.

Una operación que económicamente no hay por donde cogerla teniendo en cuenta la delicada situación en la que se encuentra el Valencia. Más aún después de que Lim dijera que no iba a invertir más en el club y que más allá de un refuerzo para el lateral derecho, para suplir la baja de Thierry Correia, no vendría nadie en invierno. Un disparate más del magnate de Singapur que está hundiendo a un histórico de España.

Fichajes del Valencia: 1,35 millones

Luis Rioja: 1,2 millones de euros por el traspaso.

Dani Gómez: 150.000 euros por su cesión.

Stole Dimitrievski: libre

Germán Valera: libre

Enzo Barrenechea: cedido

Rafa Mir: cedido

Maximiliano Caufriez: cedido

TOTAL: 1,35 millones de euros gastados.