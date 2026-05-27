Guerra del Rif: qué fue, causas, el Desastre de Annual y sus consecuencias para España

La Guerra del Rif fue un conflicto militar entre España y Marruecos de una larga duración, con graves consecuencias para España y para todo el entorno. En realidad, muchos episodios históricos posteriores en la trayectoria geopolítica española se derivan de una u otra forma de esta contienda de la Guerra del Rif.

El origen del conflicto: por qué España estaba en Marruecos

A principios del siglo XX, España seguía intentando mantener cierta relevancia internacional, aunque su situación real distaba bastante de la de otras potencias europeas. El golpe del 98 todavía pesaba. La pérdida de Cuba, Filipinas y Puerto Rico había dejado no solo una crisis política, sino también una especie de necesidad de recuperar prestigio.

Marruecos apareció en ese tablero. Tras los diferentes acuerdos internacionales, España tenía el control de regiones marroquís del norte. Sin embargo, el Rif no era un territorio dócil. Ni mucho menos. Era una región montañosa, fragmentada, difícil de controlar y con tribus que no tenían ninguna intención de aceptar una ocupación extranjera porque sí.

Y ahí empezó el problema.

¿Qué sería realmente la Guerra del Rif?

Se trataría de un conflicto militar entre España (luego se uniría Francia) contra la resistencia del Rif, liderada por Abd el-Krim. Transcurrió entre 1921 y 1926 y fue una guerra áspera, irregular, de posiciones aisladas, emboscadas y desgaste constante.

El terreno jugaba contra España de forma brutal. Mover tropas, abastecer puestos militares o mantener comunicaciones fiables era un quebradero de cabeza permanente. Mientras tanto, las fuerzas rifeñas conocían cada rincón del terreno y combatían con una ventaja evidente en movilidad y adaptación.

No era una campaña sencilla. Y quizá algunos mandos tardaron demasiado en asumirlo.

Abd el-Krim: el rival que España subestimó

Si hubo una figura decisiva en esta historia, fue Abd el-Krim. No era un líder improvisado surgido de la nada. Ese es uno de los errores habituales al contar este episodio.

Muhammad ibn Abd al-Karim al-Khattabi, conocido como Abd el-Krim, tenía formación, conocimiento político y entendía perfectamente el funcionamiento del mundo colonial europeo. Incluso colaboró inicialmente con la administración española.

No se trataba de un enemigo externo completamente ajeno a la lógica del sistema, sino de alguien que conocía cómo funcionaba desde dentro. Sabía leer las debilidades del adversario. Y las aprovechó.

Su gran mérito fue unir a tribus rifeñas que tradicionalmente no siempre actuaban como un bloque compacto. Eso, en un territorio como el Rif, no era poca cosa.

Bajo su liderazgo, la resistencia ganó organización, cohesión y una dirección clara.

La creación de la República del Rif

Tras sus primeras victorias importantes, Abd el-Krim dio un paso que preocupó mucho más a las potencias coloniales que las derrotas militares puntuales. Intentó construir un Estado.

La llamada República del Rif, proclamada en 1921, fue un experimento político con aspiraciones reales de independencia. No era simplemente una guerrilla atacando puestos militares. Había voluntad de organización política, administración y soberanía propia.

Eso cambiaba el tablero. Porque una cosa era gestionar un levantamiento local. Otra muy distinta era enfrentarse a un proyecto político que podía inspirar movimientos similares en otros territorios coloniales.

Annual: cuando todo se vino abajo

Si hay un episodio que quedó grabado a fuego en la memoria española, fue Annual. Lo ocurrido en 1921 no fue simplemente una derrota militar. Fue un hundimiento total.

El general Manuel Fernández Silvestre había impulsado una estrategia de avance agresivo por territorio rifeño, extendiendo posiciones militares cada vez más expuestas y con líneas de suministro tremendamente vulnerables. Visto con perspectiva, parece una temeridad evidente.

Pero en aquel momento pesaron el exceso de confianza, una lectura deficiente del enemigo y una cierta mentalidad de avance rápido que no encajaba con la realidad del terreno. Cuando las fuerzas rifeñas atacaron de forma coordinada, el sistema español se desmoronó.

Las posiciones aisladas quedaron prácticamente abandonadas a su suerte. La retirada fue caótica.

Más de diez mil muertos y una humillación nacional

Las cifras exactas siguen siendo discutidas según fuentes, pero el consenso histórico habla de más de 10.000 soldados españoles muertos. Algunas estimaciones elevan aún más el número.

No fue solo el volumen de bajas, fue la forma. Desorganización, abandono, derrotas encadenadas. Episodios especialmente duros como Monte Arruit.

La sensación en España fue de estupor. Annual se convirtió en sinónimo de desastre absoluto.

Cómo cambió la guerra

Después del desastre, España tuvo que replantearse por completo su estrategia. Durante un tiempo, el conflicto siguió siendo una fuente constante de tensión y desgaste. Abd el-Krim continuó consolidando su liderazgo y ampliando su capacidad de presión.

Pero hubo un punto de inflexión claro. Al extenderse la amenaza también hacia zonas controladas por Francia, el conflicto dejó de ser solo un problema español. Eso cambió radicalmente la correlación de fuerzas, porque Francia tenía recursos militares mucho mayores.

Y decidió intervenir con contundencia.

El desembarco de Alhucemas: el giro decisivo

Fue una operación militar ambiciosa y, para su época, bastante innovadora. Coordinación naval, apoyo aéreo y una ejecución diseñada para romper el equilibrio que hasta entonces favorecía a la resistencia rifeña.

En 1926, Abd el-Krim terminó rindiéndose ante las autoridades francesas. Con eso, el conflicto quedó prácticamente cerrado. España logró consolidar el control del protectorado, al menos temporalmente.

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