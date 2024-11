La mujer de Valverde incendia las redes con un polémico mensaje tras el cambio del uruguayo

La mujer de Fede Valverde, Mina Bonino, incendió las redes sociales con un polémico mensaje que posteriormente borró después de que su marido fuera sustituido por Carlo Ancelotti al descanso. La argentina era periodista y siempre se ha caracterizado por verter sus opiniones públicamente sobre el Real Madrid, su juego o cualquier cosa que ocurra con su pareja u otro jugador. Pero esta vez, con el equipo blanco perdiendo contra el AC Milan en el Santiago Bernabéu, dio un paso más allá.

«Tengo que cerrar esto mejor porque me llevan preso», publicó al descanso Mina Bonino, a lo que un usuario le respondió: «Es un cambio táctico Mina, no le des más vueltas, por perfil y por como está el partido no puede quitar a Modric». Y es que Valverde había sido sustituido por Eduardo Camavinga con el 1-2 y no saltó al césped en la segunda parte por unas molestias en el isquiotibial.

Con esa respuesta anónima, la mujer de Valverde hizo de entrenadora para explicar dónde debe jugar el uruguayo: «Hermano, donde mejor juega Fede es de pivote. ¿De qué me hablas? Jajaja cuando van a entender de una puta vez que Fede no es extremo». Con ese lenguaje malsonante, Mina Bonino dejó bastante claro su punto de vista en una noche muy dura para el Real Madrid. Tras la avalancha de reacciones, acabó eliminando ambos mensajes y publicó este otro: «Yo no fui, me hackearon».