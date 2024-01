¿Hay prórroga en la Supercopa de España?

Desde hace varias temporadas, la 2019-20, se ha utilizado este formato de la Supercopa de España y todavía los aficionados españoles, que tienen que ver a sus equipos favoritos en Arabia Saudí jugando esta competición, no comprenden del todo el funcionamiento de este torneo, como si hay prórroga, partido por el tercer y cuarto puesto, etc.

Esta edición de la Supercopa de España 2024 está siendo apasionante. Ya hemos visto al Real Madrid imponerse al Atlético en un derbi frenético que terminó con 5-3 en el marcador. Los de Carlo Ancelotti se llevaron el triunfo en los 30 minutos de la prórroga y sacaron su billete para la gran final que se disputará el próximo domingo en Riad, Arabia Saudí, en el Al-Awwal Stadium que presentó un ambientazo para ver el duelo entre los dos conjuntos de la capital española.

El rival del Real Madrid saldrá de la otra semifinal, que la juegan el Barcelona y Atlético Osasuna. Los de Xavi Hernández llegan a esta competición después de haberla ganado el curso pasado al cuadro blanco, por lo que intentarán repetir la gesta esta campaña. No será nada fácil, ya que, como todos saben, el momento deportivo que atraviesa el Barça no es muy fiable, pero es que, además, delante tendrá a los pupilos de Jagoba Arrasate, que juegan una Supercopa de España por primera vez en su historia y no quieren dejar pasar esta oportunidad de coronarse y entrar en la historia del club rojillo.

¿Se juega prórroga en la Supercopa de España?

La respuesta es clara y sencilla: sí. Tanto en el formato anterior como en el de la actual Supercopa de España tiene prórroga. En el modelo que se utiliza hoy en día, si en los 90 minutos reglamentarios se llega con empate en el marcador, tanto en la semifinal como en la final, los jugadores tendrán que disputar 30 minutos extras para intentar romper la igualada o si no tendrán que irse a la lotería de los penaltis donde puede suceder absolutamente de todo. Eso sí, en muchas ocasiones se puede apreciar el cansancio de los futbolistas después de viajar a Arabia Saudí y teniendo que jugar una prórroga.

Por ejemplo, la última prórroga que hemos disfrutado ha sido la del Real Madrid – Atlético de este miércoles 10 de enero de 2024. pero es que la primera que se vivió en la historia de este formato de la Supercopa de España también la protagonizaron ambos equipos en enero de 2020, pero esta vez fue en la final. En aquella ocasión no se pasó del 0-0 y finalmente los de Zinedine Zidane por aquel entonces se impusieron en la fatídica tanda de penaltis.

Un año después, por culpa del Covid-19, la Supercopa de España se jugó en Andalucía y no en Arabia Saudí. En aquella ocasión también hubo una prórroga, pero esta vez el protagonista fue el Barcelona contra la Real Sociedad. Los azulgranas no superaron el 1-1 y consiguieron llevarse el triunfo, otra vez, en la tanda de penaltis. En 2022 el Real Madrid volvió a jugar otra prórroga, esta vez ante los azulgranas, y los de Concha Espina consiguieron ganar 2-3.

Por último, en la edición de 2023 de la Supercopa de España, las dos semifinales se fueron a la prórroga y ambas se decidieron en los penaltis. El Real Madrid se impuso al Valencia desde los once metros tras el 1-1 final y el Barcelona hizo lo propio con el Betis después del 2-2. En conclusión, estos tiempos extras dotan de una gran emoción al partido, pero se puede apreciar el desgaste físico que implica viajar a Arabia Saudí y jugar poniéndolo todo durante dos horas para conseguir pasar de ronda o ganar la gran final.

¿Cuántos cambios se pueden hacer en la prórroga?

Tras el coronavirus se implantó esa nueva norma de que se pueden hacer 5 cambios y que se ha pasado de tener 7 suplentes a 12. Esas sustituciones se pueden hacer repartidas en 3 ventanas, pero la del descanso no cuenta porque no se pierde tiempo. En caso de que un encuentro llegue a la prórroga, ambos conjuntos disfrutarán de una ventana extra y de un cambio más. Además, son acumulativas, es decir, si un conjunto no gasta todas las ventanas ni las sustituciones en los 90 minutos, seguirá contando con ellas en ese tiempo extra. También habría que recordar que si se realiza un cambio en el intermedio de la prórroga tampoco gastaría esa ventana.

¿Hay tercer y cuarto puesto?

En este aspecto también hablamos de una respuesta clara y directa, pero en este caso es negativa. No, no hay una final de consolación o un partido por el tercer y cuarto puesto. Los equipos que pierden en las semifinales de la Supercopa de España que se juega en Arabia Saudí hacen las maletas y se vuelven a nuestro país porque hay muchos encuentros que preparar, ya que al acabarse esta competición suelen venir duelos importantes de la Liga EA Sports y también de la Copa del Rey.