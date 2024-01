Los mejores memes del Real Madrid-Atlético de la Supercopa de España

Un derbi da para mucho y más sin hay en juego un título. Real Madrid y Atlético disputaron este miércoles en Riad las semifinales de la Supercopa de España en un partido que también causó sensación en las redes sociales. Internet se llenó de memes sobre el partido entre los dos grandes rivales de la capital que luchan por un puesto en la final del domingo en la que se decidirá el primer gran título de la temporada.

Desde antes que echara a rodar el balón en el Al-Awwal Stadium de Riad, los memes de las redes sociales destacaron el maratón de derbis que se avista en el horizonte. El duelo de semifinales de la Supercopa de España era el primer duelo entre ambos antes del partido entre los dos rivales de la capital en Copa del Rey y el que se jugará en Liga EA Sports en el Bernabéu el próximo domingo 4 de febrero.

Entre los mejores memes del duelo que disputaron Real Madrid y Atlético también se coló aquella famosa entrada de Valverde a Morata en la final disputada en 2020 en la que el uruguayo vio una tarjeta roja para salvar a su equipo. «Este club te exige ganar. La repetiría siempre y cuando sea para el bien del equipo. Si vamos ganado o perdiendo 3-0 no, porque no le voy a pegar a un compañero sin sentido. Pero si el partido está igualado, por orgullo, por mis compañeros, por el equipo, sí lo haría. Son los valores que me han enseñado, los de ganar», dijo en el centrocampista en la rueda de prensa previa al Real Madrid-Atlético.

En los memes también se resaltó el gesto de Real Madrid, Atlético y Barcelona con Osasuna con respecto al reparto

También hubo lugar para las gracias y las ‘pullas’ de los aficionados del Real Madrid con respecto al número de Champions League que atesoran los dos equipos, 14 contra ninguna.

Los mejores memes del Real Madrid-Atlético