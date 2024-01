Mateu Lahoz, Carlos Martínez y Maldini revolucionan las redes con sus comentarios en el Real Madrid-Atlético

Los comentaristas del derbi de la Supercopa de España entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid hicieron arder las redes sociales con sus aportaciones durante la primera mitad del choque. Carlos Martínez, Maldini y el ex árbitro Mateu Lahoz se mojaron sobre todas las acciones polémicas, como la del penalti no pitado de Saúl Ñíguez sobre Rodrygo Goes. Sus comentarios rápidamente crearon debate y los espectadores se mojaron en Internet.

La primera jugada polémica del partido, como decimos, fue la del penalti del centrocampista rojiblanco sobre Rodrygo. El árbitro del partido, Javier Alberola Rojas, tan siquiera lo consultó con el VAR y además le ordenó al brasileño levantarse del terreno de juego de forma brusca. Antes, Stefan Savic le rebañó un balón a Vinicius Junior dentro del área y le llegó a rozar ligeramente, pero esta ocasión no parecía ser digna de señalar la pena máxima.

En el caso del penalti no pitado, fue el narrador del partido quien se llevó la mayor parte de las críticas. Carlos Martínez afirmó que Rodrygo se había tirado buscando las piernas de Saúl. Sin embargo, el futbolista rojiblanco le hizo el penalti con su cadera, ni mucho menos con la parte del cuerpo que señalaba el comentarista.

Polémica en las redes

Carlos Martínez: "Nos están regalando una primera parte espectacular los dos equipos". ¿Pero qué ha hecho el Atlético de Madrid más allá del gol? — Jorge (@quillobarrios) January 10, 2024

En Movistar ha soltado va Rodrygo a chocarse contra Saúl, le busca en la jugada — Xabineta (@rm_enri) January 10, 2024

He quitado los comentarios de Movistar en el momento que han dicho que lo de Rodrygo no ha sido penalti. — JAS (@JAS7A) January 10, 2024

Que todo Movistar diga que lo de Saúl a Rodrygo no es penalti es para llorar. Qué nivel… — Jose A. C. N. (@JACN19_2) January 10, 2024

Jajajaajajaj Rodrygo va a la pierna del defensor dice Mateu — Alejandro Aragoza (@ale_aragoza) January 10, 2024