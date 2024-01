Carlos Alcaraz lanza un guiño al Real Madrid desde Australia: «No he parado de pensar en ello…»

Un grito en tono de broma en mitad de un partido de tenis ha vuelto a servir de excusa a Carlos Alcaraz para sacar a relucir su madridismo por enésima vez. El murciano se encuentra en Melbourne concentrado y preparando el Abierto de Australia, el primer gran torneo de la temporada, en el que parte como uno de los grandes favoritos junto al serbio Novak Djokovic o el ruso Daniil Medvedev. Además, tras la renuncia de Rafa Nadal a participar por lesión, la opción de Alcaraz es la principal para que el tenis español pueda cosechar éxitos en el cuadro masculino individual.

Todo transcurrió durante el encuentro de exhibición que el murciano estaba disputando frente a Álex de Miñaur. Fue durante el transcurso del mismo cuando un aficionado español lanzó un grito de apoyo al Atlético de Madrid ante la semifinal de la Supercopa de España que esta tarde van a disputar el conjunto colchonero y el Real Madrid. Por todos es conocido que Alcaraz es aficionado ferviente del equipo blanco y, por tanto, todo el mundo interpretó el mensaje como un vacile al tenista.

El murciano había perdido el primer set por 6-4 y también iba cayendo en el segundo por 3-0. Fue entonces cuando el choque se paró para el descanso de los jugadores y se produjo la entrevista a pie de pista, junto al banquillo de Alcaraz. “Hay un aficionado allí en la grada que al final del primer set dijo algo sobre el Atlético de Madrid, que juega mañana contra el Real Madrid. Dijo que el Atlético va a ganar. Tú eres aficionado del Real Madrid y desde ese momento no has ganado ni un solo juego. ¿Puede esto darle una pista a tus rivales para meterse en tu cabeza?”, le cuestionaron.

Alcaraz, ni corto ni perezoso, decidió responder con sinceridad pero con una gran carga sarcástica. “Probablemente, sí. Es un gran partido y toda la gente española va a estar pendiente. Como has dicho, soy del Madrid y desde que dijo eso no he parado pensar en ello”, ironizó para, acto seguido, aclarar: “No, es broma. Pero bueno, sí… es una pequeña cosa que se mete en tu mente”, acabó confesando el actual número dos del ránking ATP.

Carlos Alcaraz y el Real Madrid

Esta solo es otra prueba más del amor de Carlitos hacia el Real Madrid. Ya son muchas las ocasiones en las que se ha declarado madridista y en las que ha mostrado su apoyo al club blanco ante partidos importantes tal y como también lleva años haciendo su ídolo Rafa Nadal.

A Alcaraz solo le queda un partido más de preparación ante de que comience su andadura en el Abierto de Australia en la madrugada del sábado al domingo. Será el próximo viernes ante el noruego Casper Ruud. Ante, mañana, tendrá lugar el sorteo del cuadro que deparará los rivales a los que se va a tener que enfrentar Alcaraz hasta levantar el trofeo dentro de dos semanas. Recordemos que Australia no se le da especialmente bien al murciano que el año pasado no pudo participar por lesión y en 2022 solo pudo avanzar hasta tercera ronda.