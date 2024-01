Carlos Alcaraz ya se ha puesto en marcha en el Open de Australia y lo hace a días del comienzo del cuadro final de competición. El tenista español, que llega al primer Grand Slam de la temporada sin ningún torneo oficial disputado, se estrenaba en Melbourne en un partido de exhibición en el que se midió a Alex de Miñaur y en el que el australiano acabaría venciendo, en una Rod Laver Arena con un gran ambiente, en tres sets (6-4, 5-7, 10-3).

Alcaraz consigue así un poco más de rodaje en un encuentro que, como los disputados a finales de diciembre en Arabia Saudí y Murcia ante Novak Djokovic y Roberto Bautista, no tuvieron el carácter competitivo al completo, pero sí sirven para ir completando la puesta a punto necesaria de un tenista que es favorito al título en el Open de Australia 2024.

En medio del ambiente de lujo que suelen deparar estas exhibiciones, organizadas por el staff del Open de Australia antes del inicio del torneo de Grand Slam, Carlos Alcaraz fue aclamado por el público, que realmente no le ha visto como gran estrella del tenis mundial en acción, debido a la ausencia del jugador murciano en la edición de 2023, debido a una inoportuna lesión.

Al otro lado de la pista, más aplausos si cabe para el ídolo local actual, el australiano Alex de Miñaur, quien llega al Open de Australia más rodado, debido a su presencia y buen hacer en la reciente United Cup, en la que no sólo colaboró a lograr un puesto de finalista para Australia, que cayó con Alemania en la eliminatoria por el título, si no que significó la llegada de De Miñaur al top-10 de la ATP por primera vez en su carrera deportiva.

Ese rodaje extra de De Miñaur decantó la balanza del lado del australiano, quien se impuso en tres sets pero estuvo más o menos cerca de hacerlo en dos, ya que su acierto, superior en cuanto a fiabilidad en comparación con un Alcaraz más irregular, le llevó a apuntarse el primer set por 6-4 y a colocarse 3-0 arriba en el segundo.

En ese momento, y gracias a lo distendido del ambiente, le preguntaron a Carlos Alcaraz por el Real Madrid, fruto del comentario previo de un aficionado, aparentemente atlético, desde la grada. Carlitos, siempre colaborativo con este tipo de anécdotas, confirmó que le había desconcentrado que le dijera que el Atleti iba a ganar al Madrid en la Supercopa de España, y que posiblemente por ello no había ganado un solo juego desde entonces.

Bromas aparte, Alcaraz se puso las pilas a partir de ese momento e incluso lograría darle la vuelta al marcador del segundo set, primero igualando la contienda con un break de vuelta ante De Miñaur y después llevándose la manga por un apretado 7-5.

El público disfrutaba de la velada, con el premio de contar con un super tie-break definitivo para decidir al ganador del partido de exhibición. Una vez ahí, de nuevo la fiabilidad de Alex de Miñaur se hizo enorme para Carlos Alcaraz, quien cierra su primer compromiso en el Open de Australia con una derrota, eso sí, amistosa, y que le reporta beneficios en cuanto a la preparación para el verdadero torneo, que empieza el domingo.

