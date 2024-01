Carlos Alcaraz dibuja un plan a contracorriente para conquistar el Open de Australia

Carlos Alcaraz llega a Australia para ganar. El tenista murciano, gran esperanza de la Armada en el Open de Australia 2024 después de la lesión que apartará a Rafa Nadal de la competición, está convencido de sus posibilidades en un torneo en el que sólo tiene qué sumar, por su ausencia en 2023, y ya está en Melbourne, donde llega para entrenarse varios días en busca de un ritmo que ha decidido alcanzar apartado de la competición oficial.

La decisión de Alcaraz, junto con su equipo, fue la de no competir en las semanas previas al Open de Australia, siguiendo un camino propio que no es habitual de cara a la preparación del primer Grand Slam de la temporada. No en vano, sólo Carlos y otros tres tenistas dentro del top-50 de la ATP –los otros son Medvedev, Sinner y Wawrinka– no han estado inscritos en alguna competición en las dos semanas previas al inicio del torneo que se disputa en Melbourne.

La actividad de Carlos Alcaraz en este tiempo, eso sí, ha sido constante, con una división que comenzó con las primeras sesiones de la pretemporada en la Academia Equelite, en Villena, en las que pudo ejercitarse a las órdenes de Juan Carlos Ferrero, quien por una lesión de rodilla no estará en el Open de Australia, y su reemplazo en Melbourne como técnico principal, Samuel López. Tenistas de la talla de Flavio Cobolli y Jannik Sinner visitaron a Alcaraz en unas sesiones llamadas a coger el tono después de las cortas vacaciones del tenista al término de las ATP Finals.

Ya estamos en Melbourne! 🇦🇺❤️

Coincidiendo con los últimos días del año, Alcaraz disputó dos partidos amistosos. El primero de ellos, en Arabia Saudí, le midió a Novak Djokovic, en una cita que más allá del contenido de exhibición de este tipo de citas, representó un entrenamiento de altísimo nivel para el tenista español –también para Nole–. Un día después, Carlos volvería a Murcia, donde disputaría la primera edición de la Copa Carlos Alcaraz ante Roberto Bautista. Es lo de menos en estas citas, pero en ambos partidos, el de El Palmar se llevó la victoria.

Después de estos dos tramos, la planificación del equipo de Carlos Alcaraz le llevaba de nuevo a Villena, con alguna parada eventual en su Murcia natal, para seguir entrenándose y sumando las sesiones necesarias al cuerpo que reemplazaran lo que otros tenistas, caso de Djokovic o Nadal, lograban en torneos como Brisbane o la United Cup. No forzar la máquina demasiado, después de la lesión en el semimembranoso producida en estas fechas en 2023, exigía un control exhaustivo de las cargas, y en los entrenos se ha podido llevar a cabo con pulcritud.

Alcaraz ya se prueba en Melbourne

Desde que llegara a Melbourne el domingo, Carlos Alcaraz sigue la última fase en su planificación, a contracorriente de otros muchos tenistas, antes de su debut en la temporada, que se dará directamente en el Open de Australia. Su primer entrenamiento, ante Casper Ruud, ya muestra la hoja de ruta que llevará a Alcaraz a ejercitarse con algunos de los mejores tenistas del planeta, que van llegando a la ciudad que se convertirá, como cada año, en la capital del tenis mundial durante dos semanas.

Carlos Alcaraz fazendo seu primeiro treino em Melbourne na Austrália na arena de Melbourne Park.

Además de los entrenamientos, Alcaraz disputará dos partidos de exhibición antes de debutar en el Open de Australia 2024. El primero de los duelos le medirá a Alex de Miñaur, flamante nuevo miembro del top-10 de la ATP tras su gran actuación en la United Cup, el miércoles, mientras que el viernes, Carlos se medirá al propio Ruud en la segunda de las exhibiciones montadas por el organizador del Open de Australia, Tennis Australia.

Carlos Alcaraz, con viento a favor en Australia

El Open de Australia volverá a ver a Carlos Alcaraz entre sus grandes protagonistas, después de un año 2023 en el que la ausencia del tenista murciano fue una de las principales noticias de los días previos al inicio de la competición. Una desafortunada lesión en la pierna, mientras se entrenaba para preparar el torneo, impidió a Alcaraz viajar a Australia y disputar el primer Grand Slam de la temporada, en el que había dejado una buena imagen en 2022, más allá del resultado –tercera ronda–.

Por tanto, Alcaraz puede aprovechar su ausencia de la temporada pasada para, teniendo en cuenta su posición de favorito al título, sumar muchos puntos e incluso asomarse de nuevo al número uno del ranking ATP, uno de sus grandes objetivos en 2024. Las cuentas le salen a Carlos, que no defiende ningún punto y si sale campeón en Melbourne, además de tener ya tres de los cuatro torneos de Grand Slam en su palmarés, podrá auparse a lo más alto de las listas.