Carlos Alcaraz desvela cuál es su objetivo principal para 2024

Carlos Alcaraz afronta 2024 como un año con grandes expectativas y el extra de motivación que le supone haber acabado la pasada campaña algo por debajo de su nivel, pero a su vez, es consciente de que, probablemente, no se pueda ganar todo lo que busca, y por ello establece prioridades en su calendario. Esta previsión le lleva, en primer lugar, a decidir los torneos que juega y yendo más allá, pensando más con el corazón, a priorizar unos sobre otros pese a estar hablando de las grandes citas del tenis mundial.

En esas, Alcaraz fue sorprendido al término de la Copa Carlos Alcaraz, su torneo, que se llevó en la primera edición tras derrotar en un partido de exhibición a Roberto Bautista. Fue casi más complicada la pregunta que recibió que los –notables– aprietos en los que le puso Rober en un apretado encuentro. El motivo no era otro que tener que elegir entre su objetivo prioritario para 2024. En la balanza, ni más ni menos, los Grand Slam, de un lado, y el oro olímpico en los Juegos Olímpicos de París 2024, del otro.

Alcaraz no renunció, de primeras a ningún objetivo, siempre hablando del Grand Slam como torneo individual –Open de Australia, Roland Garros, Wimbledon o US Open–, pero acabó decidiéndose por la cita olímpica. «Quiero ganar otro Grand Slam y una medalla en los Juegos Olímpicos y si sólo tengo que decir uno de esos logros me quedaría con el oro en París 2024 pues sería un sueño hecho realidad para mí», comentó, sincero.

«El objetivo para este 2024 es sobrepasar el 2023», completó Alcaraz, quien también se mostró muy agradecido por la asistencia mayoritaria, de hasta 7.500 personas, al Palacio de los Deportes de Murcia, donde el pasado jueves se celebró la primera edición de la Copa Carlos Alcaraz, con fines benéficos.

«Es un orgullo y un honor poder disfrutar de la gente en casa. Estoy contento por esta exhibición y la que jugué el día antes frente a Novak Djokovic y, aunque el calendario está muy cargado, para mí era una prioridad estar en Murcia e iba a hacer lo que hiciera falta para ello», señaló Alcaraz, en agradecimiento a los presentes y dejando claro su esfuerzo para disputar el encuentro, 24 horas después del partido con Novak Djokovic en Arabia Saudí.

La doble opción de Alcaraz en los Juegos

Carlos Alcaraz será, salvo sorpresa, el número uno de España en los Juegos Olímpicos, en la competición de tenis, y también una de las opciones principales de la expedición nacional para alcanzar una medalla olímpica, quién sabe si incluso de oro. Además, Alcaraz podría disputar dos competiciones en París 2024, ya que partirá como candidato en los individuales, más aún al disputarse en la tierra batida de Roland Garros, pero también puede jugar el dobles.

Para esta competición por parejas, hay opciones reales de que se dé una dupla de altísimo nivel competitivo, pero, si cabe, aún más destacada por lo icónico. Alcaraz podría formar dúo con Rafa Nadal, algo que ambos ya han comentado públicamente y que está a sólo unos meses de convertirse en realidad. «Espero que tengamos a un Rafa sano y listo para los Juegos. Está claro que para mí sería un sueño jugar dobles con él en París», comentó Carlos hace unas semanas, después de que Nadal dejara la opción abierta de cara a los Juegos Olímpicos de París 2024.