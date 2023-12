El mensaje de Alcaraz con el que avisa para 2024: «No paramos por vacaciones»

Carlos Alcaraz continúa con su preparación para un inicio del año 2024 en el que se le espera de nuevo al máximo nivel, tras un tramo final de 2023 algo inferior a las expectativas que él mismo había puesto sobre su figura. En esta pretemporada, tras unos merecidos días de vacaciones, el joven tenista español se entrena a destajo en la Academia Equelite Juan Carlos Ferrero, a las órdenes de su equipo, y avisa que no tiene pensado parar hasta alcanzar su nivel más alto, con el que debutará en la temporada.

Alcaraz se entrena en Equelite bajo los mandos de Juan Carlos Ferrero y con la supervisión de Samuel López, que será quien le acompañará en el Open de Australia debido a la operación de rodilla de Ferrero, aún convaleciente y con problemas de movilidad. Carlos, como también ha hecho Rafa Nadal en su academia de Manacor estos días, ha sabido rodearse a la perfección y ha invitado a sus sesiones a jugadores de la talla del italiano Flavio Cobolli, así como también el número 4 del ranking ATP, Jannik Sinner.

En un mensaje compartido en las redes sociales el pasado sábado, Alcaraz dejaba constancia de su esfuerzo con sendas fotografías de sus entrenamientos, y con un escueto texto, deslizaba que sus intenciones son las de no parar lo más mínimo y sí seguir sumando enteros de cara a su debut en la temporada 2024. «Último día antes de Navidad y… ¡más tenis!. ¡No paramos por vacaciones!», escribía el tenista español, quien sigue ejercitándose y lo hará en estos días antes de enfrentarse a un doble compromiso en forma de partidos de exhibición.

Last day before Christmas and… more tennis! 🎾 We don’t stop for holidays! 😜 pic.twitter.com/S1Oyr63wc8

— Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) December 23, 2023