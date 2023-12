Sale a la luz el secreto de la personalidad de Djokovic: «Quería ser como Rafa Nadal»

Fue uno de los mejores tenistas de la larga época en la que Rafa Nadal, Novak Djokovic y Roger Federer construyeron su leyenda como el Big3 que domina la historia del tenis, y ahora Jo-Wilfried Tsonga, ya retirado de la práctica deportiva, hace un repaso de su trayectoria y de las tres estrellas del deporte de la raqueta. Tsonga reconoce a Djokovic como el menos querido por el público de los tres, y da un motivo por el cuál se podría haber producido la actitud que llevó a Nole a ser menos admirado que Nadal y Federer.

Coincidiendo con el final de un año, 2023, en el que Djokovic se ha encumbrado como el mejor tenista de todos los tiempos gracias a sus resultados, Tsonga aparece en escena para tratar de explicar por qué, en los inicios de la supremacía del Big3 que formó el propio Novak junto a Rafa Nadal y Roger Federer, el serbio era el menos querido por el público.

El dominio de Djokovic sobre la pista era si cabe más abrumador que el de sus homólogos, así como su tenis el más completo de los tres. Sin embargo, siempre se vio que a Novak le costaba encandilar al público, al menos al nivel que, de forma natural, podían hacerlo tanto Federer como Nadal, cada uno con su estilo, y Jo-Wilfried Tsonga trata de poner un poco de luz al asunto.

En una entrevista en Génération Do It Yourself, Tsonga habla del carácter de Djokovic comparado con el de Nadal y Federer. «¿Por qué algunas personas odian a Djokovic? Porque creo que hubo un periodo en el que no quería ser él mismo, quería ser Roger Federer o Rafael Nadal. Quizá debería haber seguido siendo él mismo todo el tiempo», ha explicado el tenista francés, que llegó a una final del Open de Australia, precisamente con Djokovic como verdugo, y sumó un total de 18 títulos a lo largo de su carrera deportiva.

Tsonga también destacó la personalidad de Djokovic, dejando claro que su actitud en la pista es en su propio favor para ganar, sin pensar en los aficionados o el qué dirán. «No hace nada para que le aprecien, hace las cosas porque quiere que hacerlas así. Ganamos mucho cuando somos nosotros mismos. Por un momento quiso salir de esa imagen de guerrero que tiene, vivió cosas diferentes en su infancia, ¡así que en realidad es un guerrero!», añadía el tenista francés.

Djokovic y sus enfrentamientos con el público

Sucedió en sus duelos directos con Rafa Nadal o Roger Federer, y ha ocurrido también recientemente con Carlos Alcaraz o Jannik Sinner. Novak Djokovic, en muchas ocasiones y pese a ser el tenista más laureado de todos los tiempos, tiene al público en su contra, pero él siempre ha mostrado una actitud que no está encaminada a ganarse al respetable, si no a buscar el clima que más le favorezca dentro de la pista. Es por ello que en situaciones de presión, Nole se siente como en casa y en más de una ocasión ha dejado claro que los silbidos o abucheos no le afectan, si no todo lo contrario.