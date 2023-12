La ATP premia a Alcaraz con un bonus de 4 millones y deja a Djokovic sin un euro

Polémica con el reparto de los bonus de la ATP y la suma de dinero que se llevan los principales tenistas del calendario. Si bien los organizadores del circuito han realizado el reparto correspondiente sujeto a las normas estipuladas, no deja de sorprender que el número uno del ranking, Novak Djokovic, se quede sin un sólo euro de pago extraordinario por sus actuaciones. Carlos Alcaraz, por su parte, se convierte en el líder en cuanto a recepción del bonus de la ATP y se lleva un montante superior a los cuatro millones con este concepto.

Los siete títulos de Novak Djokovic en 2023, incluyendo tres Grand Slam –Open de Australia, Roland Garros y US Open– y las ATP Finals, hicieron que el tenista serbio acabara un año más como número uno del ranking ATP y líder también destacado en ganancias económicas en 2023. El ingreso correspondiente a Nole es de 15.952.044 dólares, que apenas supera en 755.540 dólares a lo que ganó Carlos Alcaraz en el año, un total de 15.196.504 dólares.

Sin embargo, Novak Djokovic no podrá recibir el bonus de la ATP, cuyas normas marcan que no se pueden saltar algunos torneos clave dentro del calendario, con la penalización de no recibir este extra por parte de la organización. En el caso del jugador balcánico, sus pecados están en haber fallado en su participación en más de tres Masters 1000 a lo largo de la temporada y también no disputar ningún torneo ATP 500 después del US Open.

Curiosamente, los dos primeros Masters 1000 que se perdió Djokovic, Indian Wells y Miami, no fueron por voluntad propia, si no por la prohibición del Gobierno de Estados Unidos de permitir la entrada a extranjeros sin la pauta completa de vacunación por el coronavirus. Meses más tarde, Novak también se ausentó por diferentes razones del Mutua Madrid Open, Toronto y Shanghai.

El millonario bonus de Carlos Alcaraz

Sin la presencia de Djokovic entre los agraciados con un buen bonus por parte de la ATP, Carlos Alcaraz, número dos del ranking y el segundo tenista en número de títulos –6– y Grand Slam –Wimbledon–, es el que lidera este reparto, con una cantidad sobresaliente de 4.443.073 dólares. Alcaraz se lleva este montante por diferentes razones, entre las que destaca su primera posición en la clasificación por puntos que cuenta los Masters 1000 y las ATP Finals.

Aquí, Alcaraz, campeón en Indian Wells y Madrid y finalista en Cincinnati, sumó un total de 3.685 por los 3.600 de Jannik Sinner, que se queda en segunda posición dentro de una tabla apretadísima en la que aparecen, de inmediato y con cantidades cercanas, Daniil Medvedev y el castigado Novak Djokovic, que se queda sin premio económico pero con el indudable mérito deportivo de haber alcanzado los 3.570 puntos sin disputar cinco de las citas de Masters 1000 de la temporada.

El año con mayores premios de la ATP

La ATP puede presumir de un aumento en los premios económicos casi en cada torneo, y prueba de ello es que al término de la temporada y por primera vez en la historia, cuatro tenistas suben de 10 millones de dólares ganados en los torneos del circuito de tenis profesional masculino. Además de Novak Djokovic y Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev y Jannik Sinner, con 11.548.23 y 10.456.264 dólares ganados, respectivamente, en 2023.