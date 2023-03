Djokovic se borra de Indian Wells al no poder entrar en Estados Unidos

Novak Djokovic no disputará el Masters 1000 de Indian Wells. Tal y como ya había adelantado, el propio tenista serbio se dio de baja en las últimas horas del torneo, del que estaba inscrito, al no recibir a tiempo el permiso de los Estados Unidos para su entrada en el país. Djokovic, por su condición de extranjero y no vacunado contra el coronavirus, se encontraba ‘vetado’ por el Gobierno hasta el próximo 11 de mayo y pese a las presiones desde la oposición a Joe Biden, no ha recibido a tiempo la exención que le permitiera competir en un torneo que ya se perdió por el mismo motivo en 2022.

Hasta la fecha, Djokovic, el único tenista que no se ha vacunado de coronavirus en el Top-100 de la ATP, se ha perdido por este motivo un total de cinco grandes torneos que eran un fijo en su calendario. Todo comenzó en Indian Wells 2022 y el año pasado tampoco pudo competir en Miami, Cincinnati ni en el US Open. Ahora de nuevo Indian Wells cierra el círculo, como resultado de la prohibición de Estados Unidos de entrada a ciudadanos extranjeros sin la vacuna de la Covid-19.

El sorteo del Masters 1000 de Indian Wells tendrá lugar este lunes, 6 de marzo, y Djokovic ya había avisado que para no condicionar el cuadro se borraría del torneo en caso de no recibir el permiso a tiempo. El número uno del ranking ATP cumple así su palabra y se da de baja de este torneo, esperando que, aunque resulta poco probable, la exención le pueda llegar para disputar el Masters 1000 de Miami, también en territorio estadounidense y que se celebra en las fechas inmediatamente posteriores a Indian Wells. Sí que es segura la participación de Nole en el US Open, que se celebra desde los últimos días de agosto y ya sin la restricción vigente en Estados Unidos para ciudadanos no vacunados de coronavirus.

La baja de Novak Djokovic en Indian Wells se une a la de Rafael Nadal, en su caso por lesión, en un cuadro que queda algo descafeinado y al que aún no ha confirmado 100% su presencia el número dos del ranking ATP, un Carlos Alcaraz que permanece de baja por una lesión muscular producida en la final del torneo ATP 500 de Río de Janeiro. El murciano cuenta con opciones matemáticas que quitarle el número uno a Djokovic, pero para ello tendrá que jugar y ganar en Indian Wells.