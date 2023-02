Djokovic no despeja las dudas sobre su lesión en Australia y pide jugar Indian Wells y Miami

Novak Djokovic no quiere dejar cabos sueltos que provoquen dudas sobre su victoria en el Open de Australia 2023 pero en su comparecencia programada ante los medios de comunicación, de la que ya venía semanas avisando, no aportó las pruebas que demuestran que sufrió una lesión en los días anteriores al torneo y reproducida en las primeras rondas de este. Nole sí se pronunció sobre su situación de cara a participar en los Masters 1000 de Indian Wells y Miami, así como de cara a su regreso, la próxima semana en el torneo ATP 500 de Dubai.

«Viajo a Dubai mañana. Estoy recuperado casi al 100%, las cosas van muy bien, y estoy acercándome a mi mejor nivel. Aún no sé si podré ir a Estados Unidos. El proceso para que esto suceda ya ha empezado. Ahora está fuera de mi control. Me encantaría jugar y me alegro de haber recibido la aprobación de los directores de Indian Wells y Miami. Espero que las personas que toman la decisión me den el permiso. Tengo un gran deseo por estar allí», contaba el serbio ante la atención de los medios en Belgrado, quienes esperaban una comparecencia aclaratoria tras todo lo sucedido en el Open de Australia con su lesión.

No hubo palabras sobre lo sucedido en Australia, pero sí sobre su veto a entrar en Estados Unidos debido a su no vacunación. «El año pasado me perdí todos los torneos estadounidenses, así que no sería la primera vez. Espero que no sea así, pero eso es todo lo que puedo hacer, desear que me den el permiso. Los recientes resultados de Australia demuestran que no es algo que afecte a mi tenis demasiado. Aún queda mucho para el US Open, espero estar ahí», comentó Djokovic.

Novak igualó este lunes a Steffi Graf como el tenista con más semanas al frente de una clasificación ATP/WTA y se pronunció sobre la legendaria tenista alemana. «Steffi Graf es una de las grandes leyendas de nuestro deporte, tanto en tenis femenino como en masculino, alguien a quien realmente respeto y admiro. Es muy halagador el hecho de poder igualar su marca y tener la posibilidad de romperla la próxima semana. Ser el número uno del mundo y ganar Wimbledon eran mis sueños de cuando era niño. Cuando lo conseguí en 2011, tenía que tener nuevos sueños y es muy importante tenerlos. Te dan claridad y te permiten dar el máximo de tus capacidades, incluso superar tus límites. Estoy muy orgulloso. Nunca me lo tomo como un éxito personal, también es de mi familia y equipo», dijo.

Djokovic también tuvo palabras para Carlos Alcaraz, actual número dos del ranking ATP y principal rival por mantenerse en lo más alto de la clasificación. «Alcaraz está jugando a un gran nivel, especialmente después de varios meses ausente en el circuito por las lesiones. Es increíble que sea capaz de encontrar el alto nivel tan pronto, es una característica de un jugador maduro, de alguien que tiene experiencia. Es un gran chico, tiene un gran equipo y se merece todos sus éxitos. Trae nuevas energías frescas al tenis, un jugador y una persona muy dinámica. Se merece todo», afirmaba, sincero, el tenista de Belgrado.

Sin embargo, Nole no esconde que su rivalidad con Rafa Nadal prevalece y dedicó unas bonitas palabras al balear. «Mi rival principal sigue siendo Nadal. Aunque Alcaraz estuvo en el número uno, es ahora el dos, ha ganado un Slam, es probablemente el próximo grande de nuestro deporte, pero siento que la rivalidad con Nadal es algo difícil de eliminar en tan solo un año y medio. Nadal ha sido y posiblemente sea el mayor rival que he tenido en toda mi carrera. Me encantaría enfrentarme con él en la final de Roland Garros».

Próxima parada de Djokovic: Dubai

Djokovic participa la próxima semana, desde el 27 de febrero, en el ATP 500 de Dubai, donde reaparece después de su triunfo en el Open de Australia a finales del mes de enero. Nole es el gran favorito al título en un cuadro complicado dentro de un torneo que podría ser el único para él dentro de la gira primaveral de pista dura, ya que su entrada a Estados Unidos está vetada y su pre-inscripción en Indian Wells y Miami apunta a verse anulada a medida que se acerquen aún más las fechas de disputa de ambos eventos, de categoría Masters 1000 y en los que Novak tampoco pudo participar en 2022, por el mismo motivo de su no vacunación contra el coronavirus.