La batalla tenística entre Novak Djokovic y Rafael Nadal por ver quién es el mejor jugador de la historia se encuentra en un impasse después de las fuertes emociones vividas en el Open de Australia, que dejaron en absoluta paridad la carrera en cuanto a número de títulos de Grand Slam conquistados por ambos. Con Rafa de baja y Nole de nuevo en lo más alto, es precisamente el número uno y un récord histórico a su alcance el que permite sacar pecho a todos aquellos que destacan al tenista de Belgrado como el mejor de todos los tiempos.

El ranking ATP, en el que Djokovic aparece como líder por delante de Carlos Alcaraz y Stefanos Tsitsipas, se reformula cada lunes después de las actualizaciones correspondientes a los torneos de la semana anterior. Así las cosas, cuando lleguemos al día 27 de febrero, Nole tendrá, pase lo que pase, aún el número uno en sus brazos, lo que conllevará el alcanzar una cifra que nadie ha logrado anteriormente en toda la historia.

Djokovic es ya el tenista masculino que más semanas ha estado asentado en el número uno del ranking ATP, con 375. Sin embargo, en la fecha señalada, Nole alcanzará las 378 semanas al frente, una más que la única persona que le puede hacer frente en esta clasificación, la tenista alemana Steffi Graf, quien permaneció un total de 377 semanas en lo más alto, en su caso del ranking WTA.

Djokovic no tendrá que competir siquiera para alcanzar esta marca, y es que su regreso a las pistas en torneo oficial se dará justo después de batir el récord, en un torneo de Dubai en el que no podrá enfrentarse a Rafa Nadal, inscrito en primera instancia pero que permanece de baja debido a la lesión de grado II en el psoas ilíaco, producida en segunda ronda del Open de Australia. Novak, por su parte, también sufrió problemas físicos en el torneo que acabaría conquistando, en su caso en los isquiotibiales, y el director del Open de Australia, Craig Tilley, llegó a asegurar que Djokovic había logrado ganar en medio de un imposible, con una rotura muscular de tres centímetros.

Con la polémica sobre su lesión por ahora calmada y con el número uno histórico en cuanto a semanas debajo del brazo, toca hacer cuentas sobre cuánto tiempo estará de nuevo Nole en lo más alto. El serbio encontrará impedimentos por el camino, como su veto en los Masters 1000 de Indian Wells y Miami, que copan el calendario en marzo, pero la numerosa cuantía de puntos que tiene que defender su más inmediato perseguidor, Carlos Alcaraz, puede ayudar a que Djokovic permanezca hasta la gira de tierra como número uno y aumente una marca de otro planeta sin apenas jugar.

Nadal podría ‘perder’ su mayor récord

Por su parte, Rafa Nadal permanece de baja y podría no regresar a competición oficial hasta la gira de tierra. Los casi 2000 puntos perdidos en el pasado Open de Australia, donde pasó de ganador en 2022 a la segunda ronda en 2023, le han hecho caer hasta una sexta posición del ranking que podría ser el preludio a la pérdida de su récord más espectacular. Desde 2005, y vamos por la decimonovena campaña desde entonces, Nadal no cae fuera del top-10 del ranking, algo que se podría dar si se confirma que no jugará en Indian Wells ni Miami, aunque el récord, si bien no aumentaría más, quedará vigente sin que nadie pueda batirlo en muchos, muchos años.