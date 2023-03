La oposición presiona a Biden para que deje entrar a Djokovic en Estados Unidos

Novak Djokovic conocerá en las próximas horas si finalmente el Gobierno de los Estados Unidos le permite la entrada al país pese a su condición de no vacunado y las restricciones para estas personas, impuestas hasta el 11 de mayo de 2023 desde principios de este año. El tenista serbio espera disputar los Masters 1000 de Indian Wells y Miami, para los que está inscrito, y desde la oposición, dos senadores por Florida, del Partido Republicano, han publicado una carta formal a través de las redes sociales en la que solicitan a Joe Biden que de acceso a Djokovic a territorio norteamericano.

Dos senadores por Florida, Rick Scott y Marcos Rubio, han firmado una carta enviada al Presidente Biden en la que solicitan que permita la entrada de Novak Djokovic al territorio estadounidense, como excepción pese a las restricciones que se mantienen en el país. «Nos dicen que el Departamento de Seguridad de Estados Unidos acaba de rechazar la solicitud de exención de vacunas de Novak Djokovic, lo que lo hace inelegible para competir en los EE. UU. la próxima semana en CA –California, donde se disputa el Masters 1000 de Indian Wells y en el Miami Open», indicaba en su publicación el senador Rick Scott, del Partido Republicano de los Estados Unidos.

.@DJokerNole has earned the right to compete in the Miami Open. @SenMarcoRubio and I just have one question: will @JoeBiden let him? pic.twitter.com/D2koXmFUSo

